Новое исследование канадских учёных оценило возраст Вселенной в 26,7 миллиарда лет

Свежее исследование канадских ученых подвергает сомнению признанную стандартную модель Lambda-CDM, основанную на оценке возраста Вселенной в 13,7 миллиарда лет.

Свежее исследование канадских ученых подвергает сомнению признанную стандартную модель Lambda-CDM, основанную на оценке возраста Вселенной в 13,7 миллиарда лет. Ученые предлагают новую теорию, согласно которой возраст Вселенной составляет 26,7 миллиарда лет. Данная гипотеза решает так называемую “проблему ранних галактик” и объясняет аномалии в развитии и размерах древних галактик.

Раджендра Гупта, профессор физики Оттавского университета, предложил модифицированную космологическую модель, объясняющую наблюдаемые аномалии. Он совместил стандартную модель Lambda-CDM и теорию усталого света Цвикки, дополнив ее эволюционирующими “константами связи” Поля Дирака. Изменение констант связи предлагает объяснение для времени формирования ранних галактик, увеличивая его с нескольких сотен миллионов лет до нескольких миллиардов лет.

Гупта также утверждает, что необходимо пересмотреть интерпретацию космологической постоянной, которая считается ответственной за ускоренное расширение Вселенной. Вместо этого он предлагает интерпретацию эволюции констант связи. Это предположение решает загадку небольших размеров и быстрого образования галактик в ранней Вселенной.

Таким образом, исследование канадских ученых предлагает новый взгляд на возраст Вселенной, составляющий 26,7 миллиарда лет, вместо принятых 13,7 миллиарда лет. Это исследование решает проблему возраста Вселенной и вносит значительный вклад в космологическую науку.