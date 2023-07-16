OceanGate Expeditions закрыла свои аккаунты в социальных сетях

Аккаунты во всех социальных сетях удалила компания — владелец погибшего батискафа «Титан» OceanGate Expeditions 14 июля.

Аккаунты во всех социальных сетях удалила компания — владелец погибшего батискафа «Титан» OceanGate Expeditions 14 июля.

Пропал доступ к аккаунтам в соцсетях Facebook, Instagram, Twitter и LinkedIn. Ранее на сайте компании было размещено сообщение, что она приостанавливает исследовательскую коммерческую деятельность.

Напомним, батискаф «Титан» 18 июня начал погружение в районе гибели лайнера «Титаник» примерно в 435 милях (805 км) к югу от канадского порта Сент-Джонс, находящегося на острове Ньюфаундленд.

На борту батискафа находились гендиректор и основатель компании — организатора тура OceanGate Expeditions, Стоктон Раш, британский миллиардер Хэмиш Хардинг, бывший командующий французскими военно-морскими силами Поль-Анри Нарголе, британский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулейман.

Через 1 час 45 минут канадское судно Polar Prince, с борта которого отправился в погружение батискаф, потеряло с ним связь. И лишь спустя 8 часов береговая охрана США получила сигнал о пропаже аппарата и начала поиски.

22 июня компания OceanGate Expeditions заявила, что считает экипаж погибшим. Кислорода на борту батискафа было только на 96 часов.

В Береговой охране США заявили, что найденные обломки батискафа свидетельствуют о взрыве на его борту, направленном внутрь.