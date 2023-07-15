Волшебная палочка Банка Канады по процентным ставкам снова наносит удар: пять последствий для ипотеки

На этой неделе Банк Канады применил свои старые методы повышения ставок, повысив стоимость заимствований в 10-й раз за 16 месяцев. Вот пять пунктов, которые снова изменили ситуацию с ипотекой.

На этой неделе Банк Канады применил свои старые методы повышения ставок, повысив стоимость заимствований в 10-й раз за 16 месяцев. Вот пять пунктов, которые снова изменили ситуацию с ипотекой.

1. Участники Rate floaters приближаются к концу своей веревки

Повышение ставки Банком Англии на четверть пункта приведет к увеличению большинства платежей по ипотечным кредитам с плавающей ставкой. Для новых заемщиков с регулируемой процентной ставкой, чьи платежи растут и падают в зависимости от основной ставки, они будут платить примерно на 45-55 долларов больше в месяц, в зависимости от их ставки и амортизации – при условии, что средний остаток по ипотеке в Канаде составляет 349 178 долларов, согласно агентству кредитной отчетности TransUnion.

Для существующих заемщиков влияние зависит от типа ипотеки и кредитора. Например, в крупнейшем ипотечном банке страны RBC, по данным банка, у человека с таким средним балансом по ипотеке и 20-летней амортизацией ежемесячный платеж вырастет на 72,75 доллара. Это предполагает, что они уже превысили свою “стартовую ставку”, а это означает, что их платеж не покрыл бы всех причитающихся процентов. Когда это происходит, RBC увеличивает платежи ровно настолько, чтобы покрыть дополнительные процентные расходы.

Заемщики с переменной процентной ставкой защищены в таких банках, как BMO, CIBC и TD. Обычно они не требуют увеличения платежей до тех пор, пока клиенты не начислят большие суммы процентов. Банковскому регулятору это не нравится; похоже, он предпочитает метод РБК. Итак, на этой неделе Управление суперинтенданта финансовых учреждений (OSFI) объявило о новых правилах в отношении капитала, направленных на предотвращение “отрицательной амортизации”, при которой сумма ипотеки продолжает расти по мере начисления процентов. Если план регулятора сработает, все банки могут потребовать от заемщиков, по крайней мере, ежемесячно выплачивать все свои проценты. Это скорее подвергло бы будущих заемщиков с плавающей процентной ставкой риску резкого роста процентных ставок.

2. Получить кредитную линию собственного капитала (HELOC) стало еще сложнее

Квалификационный показатель, также известный как показатель “стресс–теста” HELOC, является самым высоким с 1995 года. Это означает, что у некоторых кредиторов вам теперь придется доказать, что вы можете позволить себе выплаты по ставке ипотечного кредита почти в 10 процентов. Чтобы получить самую низкую ставку HELOC, объявленную на национальном уровне, в настоящее время от HSBC, вы пройдете стресс-тест на уровне 9,2%. Это сопоставимо всего с 5,25% 16 месяцев назад. По сравнению с тем временем, сейчас вам нужно зарабатывать дополнительно 35 000 долларов или больше в год, чтобы получить стандартный HELOC за 65% от средней стоимости дома.

3. Спред между фиксированными и переменными ставками только что увеличился

Поскольку в четверг базовая ставка поднялась до 22-летнего максимума, переменные ставки даже выше фиксированных, по крайней мере, на начальном этапе. Разрыв между самой низкой доступной в стране переменной ставкой и фиксированной ставкой в настоящее время составляет 81 базисный пункт. (Базисный пункт – это 1/100 процентного пункта.) Более того, Банк Канады сейчас прогнозирует, что потребуется еще шесть месяцев, чтобы вернуть инфляцию к целевому показателю, по сравнению со сроками, которые он прогнозировал в апреле. В той мере, в какой Банк Канады убедит канадцев, что ставки будут оставаться более высокими дольше (что он и пытается сделать), больше покупателей ипотечных кредитов могут выбрать двух- и трехлетние фиксированные ставки, где есть преимущество в первоначальной ставке.

4. Все больше заемщиков будут обращаться за помощью в свои банки

У сотен тысяч заемщиков по ипотечным кредитам с плавающей ставкой практически не осталось наличных средств для повышения платежей. Они все чаще используют кредиты и сбережения для выплаты ипотечных платежей, но оба источника ограничены. С этим последним повышением BoC вы можете поспорить, что все больше людей обратятся к своему кредитору за облегчением выплат. Это особенно актуально сейчас, когда правительство рекламирует это как вариант, открыто прося банки сделать исключения, чтобы снизить бремя платежей для испытывающих трудности заемщиков. Если вы один из них, имейте в виду, что большинство банков ставят вас в затруднительное положение.

5. Динамика цен на жилье стала еще более мрачной

За последние 48 часов было пролито много чернил о том, как цены на жилье могут отреагировать на это 10-е повышение ставки за 16 месяцев. Более высокие ставки не способствуют росту цен на жилье. Как и резкий рост числа активных объявлений, который мы наблюдаем в некоторых городах.

Но если предположить, что мы не столкнемся с очередным непредвиденным инфляционным шоком, то чем больше Банк Канады будет повышать ставки, тем больше вероятность того, что фиксированные ставки снизятся.

Да, бросай. Это потому, что рынок облигаций в конечном счете скажет, что с него хватит. Ожидается, что повышение ставок замедлит экономику, что приведет к снижению доходности облигаций и снижению фиксированных ставок по ипотечным кредитам.

Подумайте о том, что:

В наши дни мало кто из ипотечных кредиторов становится непостоянным.

Фиксированные ставки могут снизиться.

Занятость по-прежнему растет (на данный момент).

Люди чувствуют, что мы ближе к концу походов, чем к их началу.

Многие покупатели жилья сожалеют, что не сделали покупки во время спада цен в этом году.

Люди знают, что спрос больше, чем имеющиеся запасы.

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