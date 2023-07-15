Новое движение за отделение Квебека наносит первый удар! Пока выглядят не очень… Но говорить о себе заставили

В Восточных кантонах Квебека новые сепаратисты совершили первую вылазку операцию – заклеили дорожные знаки Stop надписями Arrêt. Трепещите, федералы!

Группа Nouvelle Alliance (“Новый союз”), созданная в 2022 году и заявившая в программном манифесте о приверженности националистическим идеям и поддержке движения за независимость Квебека от Канады, нанесла первый удар по федеральному устройству провинции!

В городе Шербрук, в районе Ленноксвиль (Lennoxivlle), активисты-сепаратисты разукрасили несколько десятков знаков “Стоп” надписями на французском языке. Как известно, в Квебеке принято обозначать дорожный знак “Стоп” словом “Arrêt” (тот же “стоп” в переводе на французский). Но Закон не запрещает, а, наоборот, чётко указывает на то, что в районах с преобладающим англоязычным населением и на международных трассах (разумеется, речь о шоссе, связывающих Канаду с США), допускается установка знаков “Stop”, что логично и понятно (в первую очередь, конечно, это важно для безопасности движения на дорогах, где много туристов из США, которые могут не понимать значение слова по-французски и, тем самым, могут создать опасную ситуацию при движении).

Однако бойцы группы Нового Союза наклеили на десятках знаков объявления “Arrêt” поверх слова “Stop”. По словам руководства организации, народ не должен потакать внешнему влиянию, Квебек должен сохранять духовные истоки, а английские термины недопустимы, их использование наносит серьёзные психологические травмы истинным квебекцам.

Целью акции является напомнить всем жителям Квебека о необходимости бороться за чистоту языка, против чужеродных влияний и космополитизма. “Новый Союз” бьёт тревогу. заявляя, что если в 2011 году в Квебеке 82% жителей говорили по-французски, к 2036 году этот процент, согласно научным прогнозам, снизится до 75%, в первую очередь, благодаря иммиграции в Квебек из англоязычных стран и из других провинции Квебека.

Между тем, председатель городского совета, месье Claude Charron, охарактиризовал “решительную операцию сторонников независимости”, как хулиганство и вандализм, которые не имеют ничего общего с серьёзной политикой. Пока городской совет вежливо просит активистов группы самолично почистить дорожные знаки, в противном случае город будет вынужден наложить штраф на хулиганов. Как-то не понял городской совет чаяний и стремлений “героев сопротивления”.

Напомним, что в Квебеке есть несколько партий различного направления, представленных десятками депутатов в Национальной Ассамблеи (Парламенте) Квебека, которые исповедуют идеи сувернитета, но которые к делу подходят серьёзно, без странных выходок.