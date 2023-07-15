Вряд ли у кого-то остаются сомнения в том, что с погодой происходит что-то неладное

Погода ведёт себя непредсказуемо и странно по всему миру. Глобальные климатические изменения – реальность?

Наверняка, все жители Канады и Квебека знают о прошедших в последние дни грозах, о грандиозных лесных пожарах, о торнадо невиданной мощи, обрушившихся и на Квебек, и на Онтарио. А уж жару, которая внезапно сменяется на сильнейший ветер и ливень, каждый из нас на себе испытал. Причём часто удары стихии наносятся в тех местах, где никто и подумать раньше не мог о возможности катастрофы. Например в марине (место для стоянки речных прогулочных судов) Mr B на озере Saint-François, неподалёку от Монреаля, в четверг из-за проливного дождя и ветра были сорваны с причала и разбросаны по озеру около восьмидесяти яхт и катеров. Сколько из них утонуло, пока непонятно. Но что такого шторма на озере никогда раньше не было, это бесспорно. И такие факты не единичны – разрушены дома, повреждены мосты и дороги, упали сотни деревьев только за последнюю неделю. Наводнением захлестнуло кварталы на реке Des Praires, а канализация Монреаля не справилась с потоком воды, из-за чего были затоплены районы канализационных стоков. Десятки поездов и авиарейсов были задержаны.

На Квебек и на Онтарио обрушились самые мощные торнадо из всех, что когда-либо регистрировались метеорологами. В аэропорту Мирабеля торнадо прошёлся по зданию аэропорта и складам, причинив значительный ущерб (хотя подтверждено, что основные здания затронуты не были). Удары торнадо были нанесены по Сорель-Траси и по Валлейфилду, а в Онтарио пострадало предместье Оттавы Barrhaven. Во многих районах Квебека уже раза три выпадал град.

Нынешнее природное бедствие в Канаде далеко не первое в этом году – достаточно вспомнить апрельский ледяной шторм или лесные пожары, дым от которых ощущали жители Нью-Йорка и даже Европы. Но главное даже не в этом…

Главное в том, что на прошлой неделе в мире зафиксирована самая высокая средняя температура на планете за всю историю метеорологических наблюдений! Речь идёт о средних значениях температуры, взятых со всего мира – включая районы, где сейчас зима, и районы полюсов. И хотя эти показания не считаются “официальными” – они реальны и не оспариваются: Прошедшая неделя была самой жаркой в истории. По меньшей мере, самой жаркой в истории наблюдений за погодой. Конечно, в каких-то местах было теплее, в каких-то холоднее, где-то люди мёрзли, где-то изнывали от жары. Но в среднем температуры были выше, чем когда-бы то ни было. А лесные пожары бушуют на площадях, ранее не виданных – общая площадь лесных пожаров тоже считается рекордной (хотя в этом отношении подсчёты не велись, и речь об оценке). Леса горят в Квебеке, в Британской Колумбии, в России, в Южной Америке, в США, в Индии, в Африке. Одновременно, затапливает бурными потоками многочисленные территории, а оползней и селей в этом году и не сосчитать.

Можно ли ещё сомневаться в том, что глобальные климатические изменения перед нами? Наверно, можно дискутировать о том, что их вызывало – результат ли это деятельности человека или же обычная переодичекая смена климата. Наверно, можно дискутировать о том, долгим ли будет этот процесс или же всё вернётся на круги своя. Но отрицать очевидное уже нельзя – климат резко меняется.