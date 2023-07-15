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Лиственный лес в предместье Монраеля. Фото Меган Хорхенсен.

Погоды стоят необычные. Обзор странных погодных явлений

Megan Jorgensen Июл 15, 2023 Меган Хорхенсен, Новости, Общество, Природа, погода, экология, Происшествия Оставить комментарий 84 Просмотров

Вряд ли у кого-то остаются сомнения в том, что с погодой происходит что-то неладное

Погода ведёт себя непредсказуемо и странно по всему миру. Глобальные климатические изменения – реальность?

Наверняка, все жители Канады и Квебека знают о прошедших в последние дни грозах, о грандиозных лесных пожарах, о торнадо невиданной мощи, обрушившихся и на Квебек, и на Онтарио. А уж жару, которая внезапно сменяется на сильнейший ветер и ливень, каждый из нас на себе испытал. Причём часто удары стихии наносятся в тех местах, где никто и подумать раньше не мог о возможности катастрофы. Например в марине (место для стоянки речных прогулочных судов) Mr B на озере Saint-François, неподалёку от Монреаля, в четверг из-за проливного дождя и ветра были сорваны с причала и разбросаны по озеру около восьмидесяти яхт и катеров. Сколько из них утонуло, пока непонятно. Но что такого шторма на озере никогда раньше не было, это бесспорно. И такие факты не единичны – разрушены дома, повреждены мосты и дороги, упали сотни деревьев только за последнюю неделю. Наводнением захлестнуло кварталы на реке Des Praires, а канализация Монреаля не справилась с потоком воды, из-за чего были затоплены районы канализационных стоков. Десятки поездов и авиарейсов были задержаны.

На Квебек и на Онтарио обрушились самые мощные торнадо из всех, что когда-либо регистрировались метеорологами. В аэропорту Мирабеля торнадо прошёлся по зданию аэропорта и складам, причинив значительный ущерб (хотя подтверждено, что основные здания затронуты не были). Удары торнадо были нанесены по Сорель-Траси и по Валлейфилду, а в Онтарио пострадало предместье Оттавы Barrhaven. Во многих районах Квебека уже раза три выпадал град.

Нынешнее природное бедствие в Канаде далеко не первое в этом году – достаточно вспомнить апрельский ледяной шторм или лесные пожары, дым от которых ощущали жители Нью-Йорка и даже Европы. Но главное даже не в этом…

Главное в том, что на прошлой неделе в мире зафиксирована самая высокая средняя температура на планете за всю историю метеорологических наблюдений! Речь идёт о средних значениях температуры, взятых со всего мира – включая районы, где сейчас зима, и районы полюсов. И хотя эти показания не считаются “официальными” – они реальны и не оспариваются: Прошедшая неделя была самой жаркой в истории. По меньшей мере, самой жаркой в истории наблюдений за погодой. Конечно, в каких-то местах было теплее, в каких-то холоднее, где-то люди мёрзли, где-то изнывали от жары. Но в среднем температуры были выше, чем когда-бы то ни было. А лесные пожары бушуют на площадях, ранее не виданных – общая площадь лесных пожаров тоже считается рекордной (хотя в этом отношении подсчёты не велись, и речь об оценке). Леса горят в Квебеке, в Британской Колумбии, в России, в Южной Америке, в США, в Индии, в Африке. Одновременно, затапливает бурными потоками многочисленные территории, а оползней и селей в этом году и не сосчитать.

Можно ли ещё сомневаться в том, что глобальные климатические изменения перед нами? Наверно, можно дискутировать о том, что их вызывало – результат ли это деятельности человека или же обычная переодичекая смена климата. Наверно, можно дискутировать о том, долгим ли будет этот процесс или же всё вернётся на круги своя. Но отрицать очевидное уже нельзя – климат резко меняется.

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