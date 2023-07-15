В Windows 11 появится удобный способ переустановки системы через «Центр обновления»

В тестовой сборке Windows 11 build 25905 появилась очень полезная функция — возможность переустановить операционную систему прямо в настройках

В тестовой сборке Windows 11 build 25905 появилась очень полезная функция — возможность переустановить операционную систему прямо в настройках «Центра обновления». Для этого нужно будет перейти в настройки системы и выбрать пункт «Устранение неполадок с помощью Центра обновления Windows».

Опция автоматически скачает актуальный образ Windows 11 и установит его поверх текущей операционной системы. Важно отметить, что все приложения, файлы, параметры и другие настройки пользователя при этом сохранятся.

Сейчас функция переустановки Windows 11 доступна только участникам тестирования Canary. Пока неясно, сколько именно продлится тест и когда опция станет доступной для всех пользователей операционной системы.

Устанавливая новую операционную систему Windows 11, пользователи гарантированно встретятся с необходимостью узнать, какая версия лучше всего. Это достаточно многогранный вопрос. Ответить на него трудно, ведь нужно опираться от конкретных задач, которые предстоит выполнять и решать по мере эксплуатации ПК.

Это, по своей сути, самая популярная версия операционной системы Microsoft. Объясняется данный факт тем, что Windows 11 Pro содержит в себе полный перечень функций, которые будут полезны как дома, так и на корпоративных компьютерах. Она включает в себя большое количество самых разных опций, в том числе, песка (Sandbox), Azure и много чего еще. Если брать ПК для домашней эксплуатации, возможно, они не понадобятся.

Главные отличия Windows 11 Pro скрываются в том, что она включает в себя полный перечень тех опций, которые будут полезны профессионалам и на работе. В том числе, можно настраивать системы с локальным аккаунтом, получать доступ к Active Directory, удаленный вариант взаимодействия с Microsoft Remote Control.