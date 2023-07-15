Трагикомическая история с жильцами. Хотя смешного мало, конечно

Жильцы — уведомляйте хозяина квартиры, уезжая в отпуск! Хозяева квартир — убедитесь, что жильцы на самом деле выехали, прежде, чем выбрасывать чужие вещи.

Монреалец Жустен Руа-Бруссо, снимающий квартиру в районе Розмон-Ля-Птит-Патри (Rosemont-La-Petite-Patrie), уехал в трёхмесячный отпуск, который молодой человек провёл в Британской Колумбии, решив совместить приятное с полезным и поработать там на посадке лесных деревьёв.

Когда Жустен вернулся, то дверь квартиры он открыть не смог, так как ключи почему-то не подходили к замку. Убедившись, что замок кто-то сменил, жилец поднялся в квартиру по задней лестнице, посмотрел в окно и был «слегка» удивлён: кухня, которая выходит на балкон и просматривается с него, оказалась совершенно пустой. Не было ни холодильника, ни плиты, ни стола, ни стульев — пустая комната! Первой мыслью стала мысль о краже, но, поразмыслив, Жустен решил, что вряд ли воры, действуя с риском, вытащили бы всю мебель. Слава Богу, владельцы квартиры живут через дом, посему недавний отпускник бросился к ним, и оказалось, что те решили, будто бы Жустен и его подруга, с которой они делили квартиру, решили сьехать — ведь дело было в начале июля.

Дело в том, что подруга Жустена, Луиза Филипович, с ним в Британскую Колумбию не ездила, она работала до середины июня, а затем поехала на пару недель в Исландию.

Владельцы же квартиры, зная, что мужчины нет вот уже почти три месяца, и увидев, как его подруга выезжает с чемоданами 24 июня, решили, что вот, мол, пара разошлась, он давно съехал, а она досидела до конца июня, как и полагается по стандартному «баю», и тоже отправилась восвояси.

Логично возникает вопрос об оплате квартиры и играет ли роль оплата в этой истории? Да, играет. Жильцы исправно платили каждый месяц. Более того, они всегда (или, как правило), платили не 1 числа, а за пару дней до конца месяца, показывая пример прилежного и доброго отношения. Эта схема и сыграла злую шутку. Дело в том, что Жустен в конце июня находился в глубоком лесу, откуда не мог ни послать квартплату, ни уведомить о задержке на несколько дней. Будучи уверенным, что владельцы знают его, как примерного квартиросъёмщика, молодой человек оплатил счёт 6 июля, в тот день, когда вернулся из леса.

Хозяева же квартиры, помня о том, что деньги всегда вносились даже заранее, увидев, что денег нет и 5 июля, то есть, в срок, который, как правило, является крайним для оплаты, убедились, что квартира освобождена! То есть, речь шла о недоразумении в связи с отходом от стандартной схемы оплаты.

Посему владельцы жилища были уверены, что могут избавиться от «ненужных» вещей, оставленных выехавшими жильцами.

К сожалению, журналистам газеты La Presse, которые рассказали об этой невероятной истории, не удалось узнать, почему владельцы не подумали, что что-то здесь не так, раз все вещи оставались на месте? Почему не пытались уточнить жильцов, что происходит (квартплата переводилась банковскими переводами, номер телефона жильца указан в «бае» и т. д.)? Более того, на видном месте на столе в гостиной Луиза оставила письмо своему другу — мол, с возвращением, скоро и я вернусь, целую, люблю… Владельцы жилья отказались с журналистами встретиться. Но, по словам Жюстена, они плохо говорят по-французски и, наверняка, просто не поняли содержание письма, если вообще на его решили прочитать, столкнувшись с ситуацией, в которой чтение чужих писем не возбраняется.

Часть вещей удалось вернуть (их хозяева сложили в гараже), остальные были выставлены на тротуар и разобраны горожанами. Балконный стол и стулья, например, забрал один соседей, который, узнав об истории, сам рассказал об этом «погорельцам» и вернул вещи.

Вещи же, сложенные в гараже, удалось вернуть лишь с помощью полиции, которая наблюдала за их изъятием. Стеклянный стол оказался разбит, был сломан и один стул и другие вещи, включая кровать.

Шампуни и всевозможные кремы были небрежно сложены в мешок для мусора и разлились в нём. Некоторые предметы, не представляющие материальной ценности, но имеющее важное значение для жильцов, как память о людях и событиях, были испорчены.

Владельцы пояснили, что пытались дозвониться, но «ошиблись», не так набрав номер Жустена, а телефон Луизы был недоступен (она отключила его в далёкой поездке).

Напомним, что по закону, квартира считается покинутой после того, как жилец перестаёт за неё платить (формально, это условие было соблюдено!), но вторым условием является то, что все вещи либо вывезены, либо уезжающие жильцы четко и недвусмысленно уведомляют, что их не забирают («этот диван нам не нужен, мало ли, пригодится, мы его не выносим на улицу, если вы не против»). По закону, хозяева обязаны были сохранить все вещи в том состоянии, в котором они их обнаружили и хранить их на складе, с минимальным сроком хранения три месяца (есть исключения). Теперь же владельцы обязаны оплатить все издержки жильцам, которые, кстати, задаются вопросом — а что было бы, если бы квартира тут же была сдана и в ней уже поселились бы новые жильцы?

Ну, и всем нам, как квартиросъёмщикам, так и владельцам квартир, урок — не торопимся в не совсем понятных случаях.

(В основе истории текст заметки из газеты La Presse за 14 июля:lapresse.ca