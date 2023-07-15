Учёные из Японии, Канады и ФРГ нашли взаимосвязь между стрессом и заживлением переломов

Ученые из Японии, Канады и Германии провели исследование, которое показало взаимосвязь между стрессом и заживлением переломов костей

Ученые из Японии, Канады и Германии провели исследование, которое показало взаимосвязь между стрессом и заживлением переломов костей

Они установили, что регулярные стрессовые ситуации замедляют процесс восстановления после переломов. Исследование, опубликованное в Nature Communications, было проведено учеными из Японии и Канады совместно с коллегами из Университета Ульма в Германии.

Ученые обнаружили молекулярные механизмы, которые объясняют, почему стрессовые ситуации и психологическая травма негативно влияют на заживление переломов. Они выяснили, что белые кровяные тельца, нейтрофильные гранулоциты, реагируют на стресс и производят фермент под названием тирозингидроксилаз. Этот фермент воздействует на выработку гормонов стресса, таких как катехоламины, которые замедляют процесс заживления костей.

По мнению ученых, это открытие может иметь практическое применение в клинической практике. Они рекомендуют учитывать историю стресса пациентов при лечении переломов. Это позволит более точно определить прогнозы и разработать новые подходы к ускорению процесса заживления костей.