Обильные снега, непривычные морозы, ветер. До ста погибших от холодов, нарушено сообщение, объявлено чрезвычайое положение

Это случилось не сегодня, это происходило ровно 75 лет назад, когда на США и Канаду обрушился “снегопад века”, причинивший огромный ущерб.

20 декабря 1947 года в северных штатах США начался снегопад. Обычное явление для зимы. Попадает день-другой, в худшем случае, и перестанет. Но не тут-то было. Обильный снег падал до двух недель (в некоторых районах всего лишь неделю, в других дольше). Нью-Йорк, Бостон, Чикаго, Детройт оказались засыпаны. В Канаде снег покрыл обширные территории от приморских провинций до Манитобы и Альберты, включая, конечно, Квебек и Онтарио.

До сих пор снегопад 1947 года считается самым большим за всю историю США и Канады. Второе место занимает снежная буря 1888 года, но последствия того снегопада не сравнить с тем, что случилось в 1947 году — ведь в 19 веке и народу было не в пример меньше, и разные районы и города не столь сильно зависили от коммуникаций.

Согласно замерам, произведенным 26 декабря 1947 в Центральном парке Нью-Йорка, снег на тот день достиг толщины в 67 сантиметров на ровной поверхности в парковой зоне. Там же, где бушевал ветер, сугробы иногда достигали второго этажа. Был полностью засыпан Бостон, где дорожные службы, не готовые к такому развитию событтий, капитулировали.

Снег перестал падать в большей части районов лишь 31 декабря, хотя в районе Больших озёр он шёл ещё до 5 января 1948 года.

В Бостоне же произошёл редчайший случай — обильный снегопад закупорил все выходы, клапаны, трубы, выходящие из канализации. В городе не была предусмотрена аварийная система эвакуации газов. И в один не самый прекрасный момент газ взорвался. Были выбиты сотни канализационных люков, разрушены туннели и трубы, отходы человеческой деятельности выбрасывались в туалеты и на кухни жителей. Сотня человек были ранены, включая десятки полицейских, которых начальство расставило около люков, которые должны были предупреждать об опасности взрыва, и которые сами пострадали во время очередных взрывов.

Всего зарегистрировано до ста смертей от холода, из них 77 человек в США, а остальные погибли в Канаде. В это число входят жертвы угорания углекислым газом — жители не знали о том, что этот газ без запаха смертельно опасен, и отапливали дома печками-«буржуйками», заперев окна и двери, чтоб согреться.

В многих городах северных районов США до сих пор не побит тогдашний рекорд количества снега, выпавшего за один день. В Канаде было прекращено железнодорожное и автомобильное движение между городами, закрыты многие учреждения и заводы, а магазины работали при свечах, так как обрушились линии электропередач (в США происходило то же самое).

Снегопад декабря 2022 года, возможно, рекорды побъёт. Но титул «снегопада века» всё же ледяной бури 1947 года не отнять — нынешний уже рекордный снегопад нового века.