Резкое потепление. Лыжники огорчены: Теплая погода вызвает беспокойство на лыжных курортах Квебека

Неожиданная оттепель радует обычных граждан, но вызывает и серьёзное беспокойство. Средние температуры по всей Канаде гораздо теплее обычных для этого времени года.

Довольно неожиданно в Квебек пришла жара (условная жара, конечно, но в разных районах провинции и по всей Канаде стоят температуры выше обычных на 15-20 градусов). Не то, чтобы никто не ожидал такого потепления, – метеорологи предполагали оттепель, но после нескольких дней обильных снегопадов и холодов плюсовые температуры всё же впечатляют.

Любопытно, что динамика температур по всей Канаде в течение последних 15 лет показывает, что последние дни декабря и январь становятся всё теплее, хотя до настоящей жары, разумеется, пока далеко. Но зимние месяцы становятся всё теплее по всей стране, от Ванкувера до Галифакса, это уже невозможно отрицать. Имеем ли мы дело с глобальным потеплением или же необычным, но временным явлением, можно дискутировать, хотя всё больше метеорологов склоняются к тому, чтобы признать потепление, как общее и долговременное явление.

Кроме всех прочих последствий тёплых температур, они вызывают особенное беспокойство у владельцев и работников лыжных курортов по всему Квебеку, от лыжных станций вокруг Монреаля, до расположенных около города Квебек, в Аппалачах, в Лорентидах, в Эстри…

Стоимость поддержания искусственного снежного покрова на лыжных склонах в этом году резко возросла (как правило, в эти даты нет необходимости производить и раскидывать искусственный снег, а сам процесс вызывает приводит к большим расходам энергии).

К сожалению, таяние снега вызывает обеспкоенность не только у туристов, которые надеялись на замерзание Ниагарского водопада, который «поматросил и бросил», частично замёрзнув, но тут же оттаяв и не только у лыжников. Службы спасения уже сообщают о росте случаев падения на улицах из-за гололедицы (особенно в вечернее и ночное время). Автомобилистам тоже рекомендуется соблюдать крайнюю осторожность в нынешних погодных условиях