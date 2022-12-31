7 новогодних слов и выражений, в которых многие делают ошибки

Грамотно встречаем праздник — не пьём «на брунденшафт» и не пишем письмо «деду Морозу».

Грамотно встречаем праздник — не пьём «на брунденшафт» и не пишем письмо «деду Морозу».

С Новым годом!

Неправильно: С новым годом! С Новым Годом!

В этом случае встречаются две крайности: кто-то пишет оба слова со строчной буквы, лишая их всякой торжественности, а кто-то, наоборот, «кричит» с прописной. По правилам в названиях значимых дат и праздников выделять заглавными буквами всё-таки нужно только первое слово: Международный женский день, День авиации. В некоторых исключительно важных случаях с прописной пишется каждое слово в названии, например День Конституции или День Победы. Но на Новый год это не распространяется, и в слове «год» первая буква остаётся строчной. Впрочем, есть нюанс. Если вы захотите пожелать чего-нибудь в наступающем новом году, то здесь стоит обойтись без заглавных букв, потому что речь не о празднике, а об отрезке времени.

Дед Мороз

Неправильно: Дед мороз, дед Мороз, Дед-Мороз.

Как только не называют бородатого волшебника. Поскольку это вроде как не реальное имя, может показаться, что никаких правил нет. Тем не менее словари вполне однозначно говорят, что когда мы имеем в виду главного новогоднего героя, правильный вариант только один — Дед Мороз. Общее правило гласит, что имена и названия сказочных персонажей нужно писать с прописной буквы, даже если они состоят из нескольких слов: Синяя Борода, Красная Шапочка, Серый Волк. Но если речь идёт об игрушке, которая изображает новогоднего персонажа, то корректным будет написание строчными буквами с дефисом — дед-мороз, например: музыкальный дед-мороз, стеклянный дед-мороз на ёлку.

Салат оливье, селёдка под шубой

Неправильно: салат «Оливье», «Селёдка под шубой».

Раз это название блюда, значит, нужно брать его в кавычки. Ведь именно так указывают в меню ресторанов — салат «Капрезе», салат «Палитра». В принципе всё верно. Но не в случае с блюдами, которые настолько основательно ушли в народ, что их названия стали нарицательными. Именно это и произошло с оливье, селёдкой под шубой, цезарем, поэтому их лучше писать со строчной буквы и без кавычек.

На брудершафт

Неправильно: на бордершафт, на бродешафт, набордешафт.

Это очень коварное слово, которое к тому же произносят тогда, когда языки начинают немного заплетаться. Неудивительно, что в итоге рождается целый список забавных вариантов. На самом деле слово «брудершафт» происходит от немецкого Brüderschaft — «братство». Этот небольшой застольный ритуал, когда два человека выпивают из бокалов, переплетая руки, символизирует взаимную симпатию и уважение.

В преддверии

Неправильно: в предверие, впредверье, в придверии, в предверие. Обычно с этого сложного предлога начинаются торжественные официальные поздравления с праздником: «В преддверии Нового года мы от всей души хотим пожелать вам…». Поэтому особенно важно написать его правильно, то есть так, как значится в словаре: в преддверии.

Подшофе

Неправильно: под шафе.

Это такой элегантный способ сообщить, что человек пьян. А такое в преддверии Нового года, конечно, встречается довольно часто. Но только «подшофе» — это наречие, которое происходит от французского chauffé, что означает «нагретый, подогреваемый», и пишется оно слитно. Не путать с выражением «под градусом»!

«Тайный Санта», «Тайный Дед Мороз»

Неправильно: Тайный Санта, Тайный Дед Мороз.

Если вы с коллегами или друзьями играете перед Новым годом в такую игру, наверняка знаете правила — дарить друг другу небольшие подарки, и делать это анонимно, чтобы для одариваемого так и осталось загадкой, кто принёс презент. “Санта» или «Тайный Дед Мороз», если вам захочется максимально её «русифицировать». Тут принцип тот же, что и с другими названиями игр: «Давай поиграем в „Монополию“». Зато человека, который сделал вам подарок в такой игре, можно назвать Тайным Сантой или тайным Дедом Морозом — уже без кавычек.