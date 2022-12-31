Самые полезные ягоды для укрепления иммунитета зимой

Зима – это то время, когда у многих людей ослабевает иммунная система. Как результат, простудные и другие заболевания. В этот период важно укреплять здоровье. В этом отлично помогут ягоды. Они насытят организм витаминами и полезными микроэлементами.

Зима – это то время, когда у многих людей ослабевает иммунная система. Как результат, простудные и другие заболевания. В этот период важно укреплять здоровье. В этом отлично помогут ягоды. Они насытят организм витаминами и полезными микроэлементами.

Многие ягоды являются ценным источником антиоксидантов. Об этом говорит их яркий цвет и насыщенный вкус. В состав ягод входят и минеральные вещества. Например, марганец, калий, медь. Все это благотворно влияет на состояние здоровье и защищает организм от респираторных заболеваний.

Запасаемся лакомствами на зиму

Все нижеописанные ягоды собирают незадолго до наступления первых заморозков. Возможно, у вас уже есть догадки, о каких полезных лакомствах мы будем говорить. Если правильно хранить такие ягоды, то они будут долгое время сохранять свои полезные свойства и насыщать организм нужными ему веществами. Ягоды можно употреблять в первоначальном виде, перетирать их с сахаром, готовить коктейли, морсы, мармелад или другие вкусности.

Шиповник

С началом весны на кустах шиповника появляются первые цветки, а к осени на них уже красуются яркие ягодки. Сбор начинается с середины осени и длится вплоть до начала зимы. Целебные свойства шиповника известны с давних времен. Еще в Древнем Риме и Греции людей лечили этими ягодами от многих заболеваний. В Древней Руси готовили пасту из шиповника и накладывали ее на раны. Ягодным отваром поили воинов после ранений.

В шиповнике рекордное количество витамина С. Концентрация в сорок раз выше, чем в лимоне. Регулярное употребление шиповника приводит к следующим изменениям в организме:

Улучшается состав крови; Активно производятся красные кровяные тельца; Повышается гемоглобин; Снижается артериальное давление; Повышается сопротивляемость организма к бактериям и вирусам зимой.

Эти и другие полезные свойства делают шиповник незаменимой ягодой.

Облепиха

Некоторые люди называют облепиху «северный ананас». Все потому, что она по аромату напоминает этот фрукт. Однако ягода обладает своей особенной пользой. Например, в ней содержится большое количество витаминов и минералов. Витамины группы А, Е и С способствуют укреплению сосудов и иммунной системы, восстанавливают ткани тела. В особенности облепиха будет полезна тем людям, которые испытывают нехватку сил и энергии, плохое настроение, борются с анемией или только отошли от серьезной болезни. Концентрация витамина Е, содержащаяся в ягоде, сохраняет молодость и активность, замедляет процесс старения кожи.

Примечательно то, что благодаря облепихе в организме вырабатывается серотонин – гормон радости. Так что ягода отлично подойдет людям, у которых часто бывает плохое настроение или хандра. К тому же существует много рецептов с использованием облепихи. Если вы не хотите есть ягоду в сыром виде, то ее можно приготовить.

Калина

Калина – это та самая ягода, которую активно используют в медицине. Заготавливают ягоду после наступления первых заморозков. Она отличается терпкостью и горечью, поэтому не многие смогут ее съесть. Однако решить эту проблему легко: достаточно найти подходящий рецепт приготовления.

Сочные плоды обладают успокаивающим действием, помогают снять напряжение и понизить артериальное давление. Поэтому их рекомендуют сочетать со снотворным — калина навевает прекрасные сны.

Благодаря высокому содержанию органических кислот в ягодах, они стимулируют работу органов пищеварения. Чай из ягод рекомендован в борьбе с запорами. Витамины С и Р, которые также представлены в плодах, способствуют укреплению иммунитета и помогают поддержать организм в сезон простуд. Употребление калины повышает производство красных кровяных телец, что способствует увеличению гемоглобина.

Клюква

У этой ароматной, немного горьковатой ягодки — закалённый характер. Потому она считается одной из самых полезных. Произрастающая в суровых условиях клюква, содержит массу полезностей, которые охотно передаёт человеку.

Клюква богата органическими кислотами, витаминами и пектинами, антиоксидантами и минеральными веществами. Исследования показывают, что рубиново-красные ягоды могут снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и улучшить здоровье дёсен.

Клюквенный морс во время простуды отлично сбивает температуру, снижает уровень воспаления в организме и сокращает продолжительность болезни. Полезно пить клюквенный морс и для профилактики гриппа.

А вяленую клюкву можно добавлять в чай, десерты и вторые блюда. В ней много витаминов Е и К. Они защищают организм от свободных радикалов, положительно влияют на свертываемость крови. А минеральные вещества — медь, железо, кремний, марганец и кобальт — дополнительно укрепляют здоровье.

Черноплодная рябина

Иссиня-чёрные ягоды рябины созревают на ветвях в конце осени, а собирают их после первых заморозков. Тогда они становятся вкуснее и могут использоваться в пищу. Интересно, что черноплодную рябину — гибрид аронии черноплодной и рябины изначально не рассматривали, как плодоносное растение. На полезные свойства ягод обратили внимание только в XIX веке.

Плоды рябины по вкусу терпкие и вязкие, с небольшой кислинкой. Их обязательно нужно есть с кожицей, так как в ней сосредоточена весомая часть полезных веществ.

Рябина изобилует витаминами Р, С, РР, Е, а также группы В, каротином, минеральными веществами. Она обладает общеукрепляющим действием, помогает держать под контролем гипертонию, полезна при анемии, эффективна как желчегонное и мочегонное средство. Исследования показывают, что хинная кислота в составе ягод улучшает функции кровеносных сосудов.

В сыром виде рябина практически не содержит сахар, поэтому её можно есть без опасений за фигуру. Но тем, кто не любит её терпкий вкус, можно использовать подсластитель. Проще всего перетереть рябину с сахаром и добавлять в чай, но можно готовить из неё варенье, желе и другие десерты.

Заключение

Шиповник, облепиха, калина, клюква и черноплодная рябина – это настоящая кладезь полезных веществ. Все ягоды заготавливают перед зимой. В холодную пору года это незаменимый источник витаминов. Эти ягоды не только укрепляют иммунитет, но и благотворно влияют на организм в целом.