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Общество Здоровье, медицина COVID-19 Италия призвала ЕС ввести антиковидные барьеры для прибывающих из Китая

Италия призвала ЕС ввести антиковидные барьеры для прибывающих из Китая

Виктория Христова Дек 31, 2022 COVID-19, В Мире, Новости Комментарии к записи Италия призвала ЕС ввести антиковидные барьеры для прибывающих из Китая отключены 29 Просмотров

Ввести обязательные тесты на COVID-19 для приезжающих из Китая призвали Евросоюз власти Италии 29 декабря, сообщает Corriere della Sera.

Ввести обязательные тесты на COVID-19 для приезжающих из Китая призвали Евросоюз власти Италии 29 декабря, сообщает Corriere della Sera.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони поручила сделать обращение с просьбой о введении тестирования для прибывающих из Китая в масштабах всего Евросоюза, иначе эта мера будет неэффективной.

«Эта мера рискует оказаться не совсем эффективной, если не будет принята на европейском уровне. Я попросила (министра здравоохранения) Скиллачи, который сделал это немедленно, обратиться в Евросоюз за принятием подобных мер. Мы надеемся, что ЕС будет работать в этом направлении» — сказала Мелони.

По ее словам на конференции по итогам года, в Италии, до недавнего времени, заболеваемость коронавирусной инфекцией была под абсолютным контролем и планомерно снижалась.

28 декабря Италия ввела на своей территории обязательное тестирование для приезжающих из Китая.

7 декабря органы контроля эпидемии коронавирусной инфекции Китая ослабили ограничительные меры по причине массового недовольства населения слишком строгой политикой «нулевой терпимости» к COVID-19.

 

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