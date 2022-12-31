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Новости Amazon запустил доставку дронами в двух городах США
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Amazon запустил доставку дронами в двух городах США

Виктория Христова Дек 31, 2022 Новости, Новости Америки Комментарии к записи Amazon запустил доставку дронами в двух городах США отключены 22 Просмотров

Разрешение на осуществление доставки дронами было получено Amazon в 2020 году. В настоящее время сервис работает в пилотном режиме в городе Колледж-Стейшн в Техасе, а также в Локфорде в Калифорнии.

Разрешение на осуществление доставки дронами было получено Amazon в 2020 году. В настоящее время сервис работает в пилотном режиме в городе Колледж-Стейшн в Техасе, а также в Локфорде в Калифорнии.

Доставка осуществляется в светлое время суток в течение пяти дней в неделю. Зона доставки разделена на четыре сектора, в каждом из которых может работать только один дрон. Компания планирует расширение зоны покрытия доставки по воздуху; как только сервис станет доступен для пользователей, они получат соответствующее уведомление.

“Наша цель – безопасно выводить беспилотники компании в небо. Мы начинаем в этих населенных пунктах и со временем будем постепенно расширять зону доставки дронами для большего числа клиентов”, – приводит The Verge слова представителя Amazon Air Натали Бэнк.

В конечном счете планируется, что дроны будут доставлять новые заказы в течение одного часа.
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