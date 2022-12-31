Кончина Бенедикта XVI, бывшего Папы, первым за 900 лет ушедшим на покой добровльно, по возрасту и состоянию здоровья

После долгой и продолжительной болезни скончался Почётный Папа Бенедикт XVI, глава Католической Церкви в течение 8 лет – с 2005 по 2013 год.

Печальная весть из Ватикана: 31 декабря 2022 года скончался Бенедикт XVI (в миру Жозеф Алоизий Рацингер), бывший Папа римский, который исполнял эти обязанности с апреля 2005 года по конец февраля 2013 года. Он был избран Папой на Конклаве после кончины Иоанна Павла Второго. После отречения по возрасту и состоянию здоровья, Бенедикт сохранил титул Папы, хотя к титулу было добавлено определение «почётный».

Бенедикт XVI родился в 1927 году в Баварии. Сан священника он получил в 1951 году, но затем он долгие годы преподавал теологию в нескольких немецких университетах. В 1977 году он стал архиепископом Мюнхена. В последней трети 20 века будущий Папа считался одним из самых выдающихся теологов и философов Ватикана, и его влияние на доктрину современной Римско-Католической Церкви были весьма значительно. Он написал много исследовательских работ, в которых, как правило, придерживался традиционных ценности Церкви, не разделяя более современные тенденции.

После избрания Папой, Бенедикт продолжал ту же, скорее, консервативную политику. Именно он вернул «в моду» традиционные папские одеяния (речь, конечно, не просто о выборе одежды, а о символизме возврата к утраченным ценностям). Он поддерживал сохранение и развитие латыни, стремился укреплять связь Церкви с искусством и боролся за сохранение принципов целибата, которые отдельные служители стали оспаривать.

Папа Бенедикт прекрасно говорил на немецком (его родной язык), на французском, итальянском, английском и испанском языках. Разумеется, он прекрасно знал латынь и древнегреческий язык, равно, как и библийский древнееврейский язык. Папа был хорошим музыкантом, играл на пианино практически профессионально (по словам музыкантов), любил исполнять Моцарта и Баха на органе.

В 2013 году Бенедикт добровольно покинул пост, что стало первым случаем отречения Папы с 1294 года. Но хотя он покинул папские апартементы в Ватикане, «почётный папа» продолжал деятельность на благо Церкви, поселившись в квартире монастыря на территории Ватикана.

Часто, говоря о Папе Бенедикте XVI вспоминают его участие в Гитлерюгенде во время Второй мировой войны. Но таковой была участь всех молодых немцев. Он был призван в Вермахт в 1944 году, в возрасте 17 лет, дезертировал, не желая воевать, но был задержан и провёл несколько месяцев в лагере для военнопленных, пока проверка не установила, что он никак не замешан в преступлениях нацистского режима. В том же 1945 году он ушёл в монастырь, а потом стал учиться в духовной академии.

Почётный Папа тяжело болел (поэтому он и ушёл на покой, но болезнь усилилась в последние годы), и вот скончался, оплакиваемый паствой и друзьями.