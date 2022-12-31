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А это салат Валдорф.

Рецепты праздничных салатов (и Оливье тоже, куда ж без него)

Megan Jorgensen Дек 31, 2022 Меган Хорхенсен, Новости, Сам себе ресторан Оставить комментарий 79 Просмотров

Готовим салаты к новогоднему столу. Все на кухню! Дружно и с песней режем овощи!

Пять рецептов салатов к Новому году – салат Оливье (ага, будет драка!), салат из пальмовых сердцевин, салат с копчёностями, испанский салат из сладкого перца, салат Монреальский.

Какой праздник без драки? И раз уж драка, то давайте подерёмся по поводу единственного правильного рецепта салата Оливье. Вот мы приведём один, но нас, наверняка, решительно осудит часть общества. И правильно сделает! Потому что! Ну, заодно приведём и ещё несколько рецептов праздничных салатов, пусть будут, пусть расцветают все цветы, как говаривал товарищ Мао:

Салат Оливье

Честно говоря, рецептов салата Оливье столько, сколько морских звёзд в прибрежных водах Брунея, то есть, очень много. Попытаемся же изложить схему так называемого “классического” Оливье. А уж что там добавлять, что убавить в зависимости от вкуса, настроения, запасов, времени на готовку и времени года – это уж пусть хозяйки сами решают. Надо признать, домашние заготовки Оливье у каждой хозяюшки есть.

Итак, приступим:

  • Берём картофелины, варим в мундире, очищаем, режем кубиками. Добавляем огурцы соленые (режем полудольками), лук мелко порезаный, укропчик.
  • Морковка варёная сюда же (варили в кожуре, которую счистили перед резкой). Горошек консервированный, яйцо варёное. Что, что? Грибочки солёные завалялись? Вкусные? Ну, кидайте, кашу маслом не испортишь.
  • Теперь мясо – от сосисок (но это уж издевательство, на мой взгляд), до индюшатины. Курочка, говядина, ветчина, телятина, колбаса (но не салями).
  • Солим, перчим. Добавляем сметану, майонез, а то и того, и другого поровну. Немного традиционной русской горчицы (самую малость).
  • Кстати, девочки и мальчики, запомните и детям завещайте: Если мясо заменить рыбой, то получится рыбный Оливье. Селёдка, креветки, лобстеры, омары, чаркодандлы и прочие дары морские… Но вот горчицы в этом случае не надо, да и насчёт сметаны сомнения остаются – майонез для рыбного Оливье лучше подходит. Впрочем, настоящий Оливье – мясной, а рыбный – так, развлечение (возможно, достойное осуждения.

Салат из пальмы

Точнее, речь идет о салате из пальмовых сердцевин – блюдо экзотическое, однако, вкусное. К Новому году аккурат рецепт салата подойдет – контрастом к традиционным Оливье и шпротам… Но и весной, и летом, и осенью… всегда хорош.

  • 300 граммов приобретенных в хорошей овощной лавке или неплохом универсаме пальмовых сердцевин в консервах выкладываем на ситечко и даем стечь воде
  • Затем нарезаем сердцевины на кусочки – размерами каждый кусок примерно по 2-3 сантиметра
  • Нарезаем кусочками один средний огурчик
  • Смешиваем огурец и пальмовую сердцевину
  • Заправляем соком одного лимона, перцем черным, чайной ложкой дижонской горчицы
  • Отдельно взбиваем полстакана не очень жирных сливок, заправлаем ими салат
  • Посыпаем зеленью – любой, на выбор, но не очень обильно.

Салат с копченостями

Часто этот салат можно встретить под названием “русский салат”, но почему он “русский”, ответа нет. Всё название “салат с копчёностями”, наверно, подходит лучше:

Ингредиенты:

  • 200 граммов вареного окорока
  • 200 граммов копченой ветчины
  • 200 граммов копченой корейки
  • 100 граммов черных оливок
  • Средний пучок редиски
  • 400 граммов творога обычного
  • Стакан густой сметаны
  • Соль, перец, сахар – по вкусу (сахара – до столовой ложки)

Готовим:

Всё хозяйство перемешать (разумеется, копчености предварительно нарезать кубиками, а оливки и редиски – пополам или даже на четвертинки, ежели они крупные). Вот салат и готов. Как всегда, к салатам полагается ржаной хлеб, если он есть под рукой.

Испанский салат из сладкого перца

Родился этот салат в Испании, где женщины придумали замечательный салат из перцев, размышляя о превратностях судьбы и о коварстве мужчин:

Нам для салата пригодятся:

  • Один красный перец, один зеленый и один жёлтый
  • Одна луковица большая
  • Одно вареное яйцо
  • Оливковое масло
  • Яблочный уксус
  • Соль, черный молотый перец

Готовим салат из перцев:

  1. Чистим и обваливаем в оливковом масле все три перца
  2. Кладём на противень и ставим в духовку. Температура – средняя, или 200-220 по Цельсию. Держим на средней решётке примерно час
  3. Достаём перцы из духовки и укладываем в кастрюльку, – небольшую, которую плотно накрываем крышкой, чтобы перцы настаивались. Кстати, можно уложить их просто в пластмассовый мешочек и завязать его
  4. Когда перцы настоятся минут 15, достаем из кастрюльлки (мешочка), разрезаем, удаляем плодоножки, нещадно отрезая их, как бедного мужчину, которого бессердечно бросает любимая женщина.
  5. Режем перцы полосками
  6. Добавляем в них мелко рубленый лук, соль, молотый перец, уксус, поливаем оливковым маслом
  7. Перемешиваем, кладем сверху кружочки крутого яйца и подаем гостям, весело судача о том, как избавились от назойливого ухажера – а поделом ему, нечего приставать.

Девочки – все на борьбу с приставучими мужчинами!

Салат Монреальский

Практически из ничего (вернее, из шурум-бурума, найденного в холодильнике) один знаменитый монреалец состряпал ошеломительный многоцветный салат, достойный всяческого упоминания. Вкусно, быстро, и помогло утилизировать всякий хлам, превратив его в красивое (и съедобное!) блюдо.

Готовим салат монреальский:

  • Вареные кочанчики цветной капусты (не кашеобразные, крупными соцветиями) – белый цвет
  • Свежая помидорка, порезанная такими треугольничками – красный цвет
  • Остатки-обрезки сладкого болгарского перца – тонкой соломкой – желтый цвет
  • Маринованные огурчики-корнишончики толстыми кругляшочками – насыщенный болотный цвет
  • Укроп – бешено изрубленный – ярко-зеленый цвет
  • Заправить майонезом
  • Слопать немедленно

Можно с добрым вином – пейте умеренно.

С Новым Годом!

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