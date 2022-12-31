Рецепты праздничных салатов (и Оливье тоже, куда ж без него)

Готовим салаты к новогоднему столу. Все на кухню! Дружно и с песней режем овощи!

Пять рецептов салатов к Новому году – салат Оливье (ага, будет драка!), салат из пальмовых сердцевин, салат с копчёностями, испанский салат из сладкого перца, салат Монреальский.

Какой праздник без драки? И раз уж драка, то давайте подерёмся по поводу единственного правильного рецепта салата Оливье. Вот мы приведём один, но нас, наверняка, решительно осудит часть общества. И правильно сделает! Потому что! Ну, заодно приведём и ещё несколько рецептов праздничных салатов, пусть будут, пусть расцветают все цветы, как говаривал товарищ Мао:

Салат Оливье

Честно говоря, рецептов салата Оливье столько, сколько морских звёзд в прибрежных водах Брунея, то есть, очень много. Попытаемся же изложить схему так называемого “классического” Оливье. А уж что там добавлять, что убавить в зависимости от вкуса, настроения, запасов, времени на готовку и времени года – это уж пусть хозяйки сами решают. Надо признать, домашние заготовки Оливье у каждой хозяюшки есть.

Итак, приступим:

Берём картофелины, варим в мундире, очищаем, режем кубиками. Добавляем огурцы соленые (режем полудольками), лук мелко порезаный, укропчик.

Морковка варёная сюда же (варили в кожуре, которую счистили перед резкой). Горошек консервированный, яйцо варёное. Что, что? Грибочки солёные завалялись? Вкусные? Ну, кидайте, кашу маслом не испортишь.

Теперь мясо – от сосисок (но это уж издевательство, на мой взгляд), до индюшатины. Курочка, говядина, ветчина, телятина, колбаса (но не салями).

Солим, перчим. Добавляем сметану, майонез, а то и того, и другого поровну. Немного традиционной русской горчицы (самую малость).

Кстати, девочки и мальчики, запомните и детям завещайте: Если мясо заменить рыбой, то получится рыбный Оливье. Селёдка, креветки, лобстеры, омары, чаркодандлы и прочие дары морские… Но вот горчицы в этом случае не надо, да и насчёт сметаны сомнения остаются – майонез для рыбного Оливье лучше подходит. Впрочем, настоящий Оливье – мясной, а рыбный – так, развлечение (возможно, достойное осуждения.

Салат из пальмы

Точнее, речь идет о салате из пальмовых сердцевин – блюдо экзотическое, однако, вкусное. К Новому году аккурат рецепт салата подойдет – контрастом к традиционным Оливье и шпротам… Но и весной, и летом, и осенью… всегда хорош.

300 граммов приобретенных в хорошей овощной лавке или неплохом универсаме пальмовых сердцевин в консервах выкладываем на ситечко и даем стечь воде

Затем нарезаем сердцевины на кусочки – размерами каждый кусок примерно по 2-3 сантиметра

Нарезаем кусочками один средний огурчик

Смешиваем огурец и пальмовую сердцевину

Заправляем соком одного лимона, перцем черным, чайной ложкой дижонской горчицы

Отдельно взбиваем полстакана не очень жирных сливок, заправлаем ими салат

Посыпаем зеленью – любой, на выбор, но не очень обильно.

Салат с копченостями

Часто этот салат можно встретить под названием “русский салат”, но почему он “русский”, ответа нет. Всё название “салат с копчёностями”, наверно, подходит лучше:

Ингредиенты:

200 граммов вареного окорока

200 граммов копченой ветчины

200 граммов копченой корейки

100 граммов черных оливок

Средний пучок редиски

400 граммов творога обычного

Стакан густой сметаны

Соль, перец, сахар – по вкусу (сахара – до столовой ложки)

Готовим:

Всё хозяйство перемешать (разумеется, копчености предварительно нарезать кубиками, а оливки и редиски – пополам или даже на четвертинки, ежели они крупные). Вот салат и готов. Как всегда, к салатам полагается ржаной хлеб, если он есть под рукой.

Испанский салат из сладкого перца

Родился этот салат в Испании, где женщины придумали замечательный салат из перцев, размышляя о превратностях судьбы и о коварстве мужчин:

Нам для салата пригодятся:

Один красный перец, один зеленый и один жёлтый

Одна луковица большая

Одно вареное яйцо

Оливковое масло

Яблочный уксус

Соль, черный молотый перец

Готовим салат из перцев:

Чистим и обваливаем в оливковом масле все три перца Кладём на противень и ставим в духовку. Температура – средняя, или 200-220 по Цельсию. Держим на средней решётке примерно час Достаём перцы из духовки и укладываем в кастрюльку, – небольшую, которую плотно накрываем крышкой, чтобы перцы настаивались. Кстати, можно уложить их просто в пластмассовый мешочек и завязать его Когда перцы настоятся минут 15, достаем из кастрюльлки (мешочка), разрезаем, удаляем плодоножки, нещадно отрезая их, как бедного мужчину, которого бессердечно бросает любимая женщина. Режем перцы полосками Добавляем в них мелко рубленый лук, соль, молотый перец, уксус, поливаем оливковым маслом Перемешиваем, кладем сверху кружочки крутого яйца и подаем гостям, весело судача о том, как избавились от назойливого ухажера – а поделом ему, нечего приставать.

Девочки – все на борьбу с приставучими мужчинами!

Салат Монреальский

Практически из ничего (вернее, из шурум-бурума, найденного в холодильнике) один знаменитый монреалец состряпал ошеломительный многоцветный салат, достойный всяческого упоминания. Вкусно, быстро, и помогло утилизировать всякий хлам, превратив его в красивое (и съедобное!) блюдо.

Готовим салат монреальский:

Вареные кочанчики цветной капусты (не кашеобразные, крупными соцветиями) – белый цвет

Свежая помидорка, порезанная такими треугольничками – красный цвет

Остатки-обрезки сладкого болгарского перца – тонкой соломкой – желтый цвет

Маринованные огурчики-корнишончики толстыми кругляшочками – насыщенный болотный цвет

Укроп – бешено изрубленный – ярко-зеленый цвет

Заправить майонезом

Слопать немедленно

Можно с добрым вином – пейте умеренно.

С Новым Годом!