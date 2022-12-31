Махонькие, но любопытные факты из истории языкознания, да и из других областей знания

Несколько фактов, о которых вы, вполне возможно, и не знали. Или же забыли. Факты интересные всем тем, кого интересует окружающая их реальность.

Слово «Торт» – итальянского происхождения. Оно означает «витой» или «закрученный». В Италии словом “торт” уже в 17 и 18 веках обозначали мясные пироги и макаронные запеканки.

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Заструга, это не оструганная доска, не тип рыбацкой лодки и даже не деревообрабатывающий инструмент. Заструга – это длинный снежный вал. Так что, пока не наступило всеобщее глобальное Оно, то заструги можно увидеть по обочинам зимних дорог.

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В древние времена «урядник сокольничьего пути», написанный, по всей видимости, самим царём Алексеем Махайловичем Тишайшим, регламентировал, кроме всего прочего, посвящение в скольничьи. На ковре должна была лежать подушка, набитая пухом диких уток. Эта подушка символизировала дичь. Около подушки были расставлены четыре стула, на которых сидели лучшие соколы – символы охоты. А сено, покрытое грубой стеганой тканью, лежащее между стульями, символизировало коня – ткань показывала попону.

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У индейцев кечуа херал – это трубка, тонкая и изогнутая, предназначенная для курения. А в Монголии орган власти называется хурал. В разных языках разные слова вызывают разные реакции.

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У колибри сердце занимает половину тела. Колибри очень часто машут крыльями – в секунду они могут сделать 80 взмахов. Пульс в полёте у них достигает 1200 ударов в минуту, частота дыхания – 600 вздохов в минуту, а температура тела – 43 градуса по Цельсию. Сердцу приходится следить за огромными энергетическими затратами организма птички.

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Ближайшая к Земле точка орбиты спутника Земли называется перигей, а не перигелий, как журналисты рижской газеты Телеграф любят упоминать в своих идиотских статьях.

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Первый советский атомный ледоход был построен на Ленинградском Адмиралтейском заводе (Адмиралтейское объединение) и отправился в первый путь 12 сентября 1959 года. Первым в мире атомным ледоходом стал американский атомный ледоход Саванна.

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Роберт Стивенсон, устами своего героя, разбойника Лоулесса, называет море «чужбиной всех народов». Чингиз Айтматов сказал о море, что «по нему ходишь руками».

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Феликс Кривин формулирует любопытное заключение в «полусказке» Светская Жизнь: Фотоплёнка слишком рано узнала свет и посему не могла проявить себя на работе.

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Слово куверт происходит от французского couvert и означает «столовые приборы». Но в Панаме так называют небольшое одномачтовое судно, а в соседней Коста-Рике кузницу, мастерскую и даже наковальн