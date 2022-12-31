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Лев в Торонто. Фото Меган Хорхенсен.

Махонькие, но любопытные факты из нашей истории

Megan Jorgensen Дек 31, 2022 История, Меган Хорхенсен, Новости, Это интересно Оставить комментарий 43 Просмотров

Махонькие, но любопытные факты из истории языкознания, да и из других областей знания

Несколько фактов, о которых вы, вполне возможно, и не знали. Или же забыли. Факты интересные всем тем, кого интересует окружающая их реальность.

Слово «Торт» – итальянского происхождения. Оно означает «витой» или «закрученный». В Италии словом “торт” уже в 17 и 18 веках обозначали мясные пироги и макаронные запеканки.

*

Заструга, это не оструганная доска, не тип рыбацкой лодки и даже не деревообрабатывающий инструмент. Заструга – это длинный снежный вал. Так что, пока не наступило всеобщее глобальное Оно, то заструги можно увидеть по обочинам зимних дорог.

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В древние времена «урядник сокольничьего пути», написанный, по всей видимости, самим царём Алексеем Махайловичем Тишайшим, регламентировал, кроме всего прочего, посвящение в скольничьи. На ковре должна была лежать подушка, набитая пухом диких уток. Эта подушка символизировала дичь. Около подушки были расставлены четыре стула, на которых сидели лучшие соколы – символы охоты. А сено, покрытое грубой стеганой тканью, лежащее между стульями, символизировало коня – ткань показывала попону.

*

У индейцев кечуа херал – это трубка, тонкая и изогнутая, предназначенная для курения. А в Монголии орган власти называется хурал. В разных языках разные слова вызывают разные реакции.

*

У колибри сердце занимает половину тела. Колибри очень часто машут крыльями – в секунду они могут сделать 80 взмахов. Пульс в полёте у них достигает 1200 ударов в минуту, частота дыхания – 600 вздохов в минуту, а температура тела – 43 градуса по Цельсию. Сердцу приходится следить за огромными энергетическими затратами организма птички.

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Ближайшая к Земле точка орбиты спутника Земли называется перигей, а не перигелий, как журналисты рижской газеты Телеграф любят упоминать в своих идиотских статьях.

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Первый советский атомный ледоход был построен на Ленинградском Адмиралтейском заводе (Адмиралтейское объединение) и отправился в первый путь 12 сентября 1959 года. Первым в мире атомным ледоходом стал американский атомный ледоход Саванна.

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Роберт Стивенсон, устами своего героя, разбойника Лоулесса, называет море «чужбиной всех народов». Чингиз Айтматов сказал о море, что «по нему ходишь руками».

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Феликс Кривин формулирует любопытное заключение в «полусказке» Светская Жизнь: Фотоплёнка слишком рано узнала свет и посему не могла проявить себя на работе.

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Слово куверт происходит от французского couvert и означает «столовые приборы». Но в Панаме так называют небольшое одномачтовое судно, а в соседней Коста-Рике кузницу, мастерскую и даже наковальн

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