Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
ОБЪЯВЛЕНИЯ
НАЙТИ
ДОБАВИТЬ
Классифайд газеты Деловой Монреаль
Новости Авторы Лев Голберг С Новым Годом, с новым 2023-м годом, друзья !!!

С Новым Годом, с новым 2023-м годом, друзья !!!

Виктория Христова Дек 31, 2022 Лев Голберг, Недвижимость, Новости Комментарии к записи С Новым Годом, с новым 2023-м годом, друзья !!! отключены 56 Просмотров

С Новым годом ! Пусть этот год принесет нам только все самое лучшее. Пусть нам сопутствует удача, успех и везенье.

Пройдя очередной рубеж от прожитого года в новый, по сложившейся традиции мы подводим итоги.

Минувший год был для всех нас непростым. Очень непростым…

Однако, более 80-ти клиентов оказали мне доверие, и это доверие было полностью оправдано.

Более 80-ти семей обрели собственное жильё, инвестировали в доходную недвижимость и вместе мы смогли добиться желаемого результата.

 

Начиная этот год, мы все надеемся на лучшее.

И, конечно же, хотим, чтобы наши желания исполнялись.

Уверен, что каждый делает и будет делать всё возможное для достижения своих целей.

 А я всегда с радостью помогу вам в этом.

 

С Новым годом ! Пусть этот год принесет нам только все самое лучшее. Пусть нам сопутствует удача, успех и везенье. Желаю всем крепкого здоровья, настоящего счастья и хорошего настроения. Пусть нас всегда окружают любимые люди. Пусть близкие радуют, и сбываются самые заветные мечты !!!

С уважением, Лев Голберг, ваш брокер по недвижимости

(514) 889-3595

100% защита Ваших интересов !

Facebook I Instagram I Linkedin

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2023, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal