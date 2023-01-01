На Тайване всерьез началась новая волна заражений COVID-19

Количество заражений COVID-19 в сутки на Тайване превысило 25 тысяч, заявил главный центр эпидемиологии (CECC) острова

Количество заражений COVID-19 в сутки на Тайване превысило 25 тысяч, заявил главный центр эпидемиологии (CECC) острова, сообщил 29 декабря портал Taiwan News.

В этот день центр сообщил о 27 803 случаях заражения COVID-19 на острове. 152 случая были зарегистрированы среди приехавших на остров из-за границы.

Напомним, медицинские власти Тайваня объявили о начале новой волны эпидемии COVID-19 штамма «Омикрон». Количество зараженных на прошедшей неделе выросло на 12% по сравнению с предшествовавшей.

По мнению специалистов центра новая волна будет не такой серьезной, как предыдущая. Они прогнозировали, что в пике количество заражений в день вряд ли превысит 20 000 в день. Пик новой волны придется на конец января, начало февраля.

Весной 2022 года Тайвань принял стратегию, названную «Новая тайваньская модель». Она предполагает отказ от полного подавления заболеваемости. Стратегия предполагает снижение нагрузки на медицинские учреждения и возвращение населения к более-менее нормальной жизни.

Решение о принятии новой стратегии основано на том, что новый штамм «Омикрон» не вызывает тяжелых симптомов, как предыдущие штаммы. У 99,7% зарегистрированных заболевших симптомов не было вовсе, либо они были минимальными.