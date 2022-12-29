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Новости В Канаде разработали платформу для прогнозирования радиопомех
Фото: https://www.factoriesinspace.com/

В Канаде разработали платформу для прогнозирования радиопомех

Виктория Христова Дек 29, 2022 Новости, Новости интернет, всемирной паутины, науки. новых технологий, Новости Канады Комментарии к записи В Канаде разработали платформу для прогнозирования радиопомех отключены 35 Просмотров

Канадский стартап Magnestar представил платформу, с помощью которой можно прогнозировать радиочастотные помехи среди спутниковых операторов. Такая идея привлекла большое количество спонсоров

Канадский стартап Magnestar представил платформу, с помощью которой можно прогнозировать радиочастотные помехи среди спутниковых операторов. Такая идея привлекла большое количество спонсоров.

Как и на фондовом рынке, безопасность данных является главным приоритетом для спутниковых операторов.

Также отмечается, что Magnestar намерен использовать различные инструменты, чтобы проблема с помехами были решена. Потому специалисты активно собирают данные о предыдущих помехах, чтобы точно определить, что произошло и почему.

Magnestar работает с Канадским университетом Регины над разработкой небольшого спутникового компонента для оценки источника помех. Северная Канада сильно зависит от спутниковой связи.

Прежде чем основать Magnestar, Гуд десять лет помогал компаниям систематизировать данные и извлекать из них ценную информацию. Понимание высокочастотной торговли акциями, в частности, «дало Magnestar особое преимущество с точки зрения создания рынка для быстрой очистки всех сигналов между Землей и космосом», отметил Гуд.

Как и на фондовом рынке, безопасность данных является главным приоритетом для спутниковых операторов. Первым нанятым Гудом работником был Ян Сервис, специалист по сетевой безопасности, который работает директором по инфраструктуре в штате Magnestar из девяти человек. Гуд, специалист по данным, начала свой поворот в космическом секторе в 2021 году, когда Европейское космическое агентство спонсировало ее участие в программе летних исследований Международного космического университета. Во время интенсивного девятинедельного курса Гуд изучил растущие угрозы для спутников, включая мусор и радиочастотные помехи.

Magnestar планирует решить проблему помех с помощью различных инструментов, включая безопасный обмен сообщениями в инфраструктуре. Платформа Magnestar собирает данные о предыдущих помехах, чтобы точно определить, что произошло и почему.

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