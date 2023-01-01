Сонные продукты. Что съесть на ночь, чтобы выспаться?

Вечерние переедания и походы к холодильнику — это не только тема для анекдотов и подтруниваний над близкими. На самом деле, как отмечают специалисты, пищевые привычки перед сном крайне важны, ведь напрямую влияют на него.

Вечерние переедания и походы к холодильнику — это не только тема для анекдотов и подтруниваний над близкими. На самом деле, как отмечают специалисты, пищевые привычки перед сном крайне важны, ведь напрямую влияют на него. Каким же правилам питания вечером стоит следовать, а от чего отказаться.

Сон — основное звено жизненной цепи, и его важность оспорить нельзя. Если человек высыпается, у него ниже риск хронических заболеваний, лучше работает мозг, психика устойчивее, крепче иммунитет. Норма сна известна — 7-9 часов в сутки. Но она выходит вариативной — далеко не все ей следуют. Если же по тем или иным причинам получается спать меньше нормы, стоит хотя бы улучшить свой сон, чтобы он был крепким. И сделать это можно, в том числе соблюдая правила питания.

Один из постулатов: ужин отдай врагу. Есть непосредственно на ночь не нужно, так как организму необходимо время на переваривание, а ночью следует отдыхать и очищаться. В идеале есть вечером надо за 3-4 часа до сна и легкие блюда, не мясные. Несоблюдение этой рекомендации — причина проблем с пищеварением, может стать фактором риска развития изжоги.

Какие продукты можно?

Для улучшения качества сна я рекомендую ввести в вечерний рацион определенный набор продуктов. Опять же если что-то и есть, то не позднее чем за три часа до отхода в постель, чтобы все микроэлементы успели усвоиться. В список полезных входят продукты, включающие в себя мелатонин — гормон сна. Кроме того, стоит добавить в рацион и те варианты, что богаты антиоксидантами, триптофаном, магнием и белками.

Орехи

Один из фаворитов приема пищи вечером — миндаль. Такой орех отвечает за регуляцию сна. Сразу 19% суточной потребности человека в таком веществе, как магний, насчитывается всего в 28 граммах ореха. Если обратиться к статистике, у людей с бессонницей часто отмечен недостаток магния. Он имеет противовоспалительный эффект, способен снижать уровень кортизола (гормона стресса), плохо влияющего на сон. Вечером можно позволить себе горсточку орехов.

Грецкие орехи также способствую более крепкому сну. В них есть пищевой мелатонин, а также альфа-липоевая кислота и Омега-3 кислоты. Такие компоненты превращаются в вещества, стимулирующие выработку серотонина (гормона счастья), который активно участвует в коррекции сна.

Травяные сборы

Одним из напитков, которые помогут отрегулировать сон, становится ромашковый чай. В нем антиоксиданты, нейтрализующие свободные радикалы, исключая их негативное влияние на клетки. Также он полезен для сердца, сосудов и иммунитета. Снижает беспокойство и тревожность. В нем также содержится алиганин — антиоксидант, который связывается с рецепторами мозга и помогает ему настраиваться на отдых.

Фрукты

Ярким представителем помощников сна становится киви. Он низкокалорийный — в одном плоде всего 50 ккал. Киви богат витамином С и К, а также включает в себя фолиевую кислоту и калий. Он помогает снизить воспаление в организме, улучшает пищеварение, понижает уровень холестерина в крови. В этом ему помогают антиоксиданты и клетчатка. Согласно исследованиям, фрукт хорошо влияет и на сон, если есть его вечером, так как в нем есть вещества, стимулирующие выработку серотонина. С помощью этого гормона хорошо регулируются циклы сна.

Бананы — еще один продукт, нормализующий сон. В них триптофан и магний, позволяющие хорошо высыпаться и чувствовать себя отдохнувшими.

Морская рыба

Такой продукт — источник Омега-3 жирных кислот. В морской рыбе также много компонентов, помогающих снизить воспаление. Рыба способствует улучшению работы мозга, способствует нормализации работы сердца. Также в ней есть сочетание сразу двух полезных элементов — витамина D и Омега-3: они борются с бессонницей, так как стимулируют выработку серотонина. Так что вечером можно позволить себе немного рыбы.

Крупы

Белый рис иногда называют помощником в налаживании сна. Тот факт, что он очищен от грубой шелухи в отличие от бурого риса, здесь на пользу. Он содержит меньшее количество клетчатки, снижено количество антиоксидантов. В 100 граммах содержится 4% суточной дозы фолиевой кислоты, 11% тиамина, 24% марганца. Такая крупа быстро насыщает и помогает нормализовать качество сна. Польза его была доказана в исследовании, когда почти 2 тысячи человек отмечали увеличение длительности сна после употребления риса на ужин. Естественно, речь об умеренных количествах продукта.

Овсянка, как и рис, включает в себя много углеводов и содержит гормон сна.

Творог

Содержит молочный белок, казеин способствует восстановлению мышц. Продукт отлично работает, когда человек спит. Поэтому его также можно есть вечером.

Источники триптофана

Такое вещество содержится в семенах, орехах, сыре, индейке, рыбе, молочных продуктах, отрубях и проросших зернах, а также чуть меньше, но все же в яйцах и бобовых. Молоко тоже является источником триптофана. Оно помогает повысить качество сна у людей в возрасте. Чтобы эффективность напитка была выше, рекомендуют дополнять его физическими нагрузками, но адекватными. Молоко также следует пить не позже чем за три часа до сна, так как продукт может провоцировать утренние отеки.