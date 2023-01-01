10 увлекательных фактов о рожденных в январе

Январь – это месяц, когда каждый человек пытается начать новую жизнь. И несомненно это оказывает влияние на детей, появившихся на свет в это период.
1. Они либо Козероги, либо Водолеи.
2. У них есть два родовых цветка – гвоздика и подснежник.
3. Они, как правило, подходят к решению проблем творчески.
4. Их зодиакальный камень – гранат.
5. Они в хорошей компании.
6. Мужчины, рожденные в январе, часто женятся на женщинах, родившихся в октябре.
7. Они зачастую становятся врачами или бухгалтерами.
8. Они могут иметь более высокий риск развития диабета.
9. Их счастливые цифры – 4 и 22.
10. Дети, родившиеся в январе, как правило, являются более зрелыми и атлетически сложенными людьми среди своих одноклассников.