10 увлекательных фактов о рожденных в январе

Январь – это месяц, когда каждый человек пытается начать новую жизнь. И несомненно это оказывает влияние на детей, появившихся на свет в это период.

Январь – это месяц, когда каждый человек пытается начать новую жизнь. И несомненно это оказывает влияние на детей, появившихся на свет в это период.

1. Они либо Козероги, либо Водолеи.

Люди, родившиеся до 20 Января, являются Козерогами, а те, кто родился ближе к концу месяца – Водолеи. Козероги, как известно, очень независимы, дисциплинированы, организованы и благодаря этому часто становятся сильными лидерами. Водолеи, как правило, очень зависимы от своих эмоций и имеют сильные гуманитарные наклонности.

2. У них есть два родовых цветка – гвоздика и подснежник.

Погода в январе часто холодная и темная, но эти яркие цветы могут помочь поднять настроение! Гвоздики бывают разных цветов и в зависимости от этого могут иметь разные значения, в то время как подснежник ассоциируется с надеждой и красотой.

3. Они, как правило, подходят к решению проблем творчески.

Исследование, проведенное в 2015 году, показало, что люди родившиеся в январе и феврале, как правило, демонстрируют более высокий уровень творчества и при решении проблем, ищут необычные, творческие подходы.

4. Их зодиакальный камень – гранат.

Большинство людей считают, что гранаты всегда красные, но этот драгоценный камень может иметь различные цвета. Считается что гранаты символизируют мир, процветание и здоровье. Январьские младенцы, которые носят этот камень могут рассчитывать на «вечное счастье, здоровье и богатство», согласно некоторым легендам.

5. Они в хорошей компании.

Множество опытных политиков и знаменитостей имеют январские дни рождения, в том числе Мартин Лютер Кинг младший, Франклин Рузвельт, Кейт Миддлтон, Опра Уинфри и многие другие.

6. Мужчины, рожденные в январе, часто женятся на женщинах, родившихся в октябре.

Согласно исследованиям, мужчины, родившиеся во второй половине января в 2,3 раза чаще вступают в брак с рожденными в октябре женщинами. Но прежде чем он опустится на одно колено нужно отметить, что январь является самым распространенным месяцем для развода людей. Бум!

7. Они зачастую становятся врачами или бухгалтерами.

Это два наиболее распространенных пути развития карьеры для январских детей. Они становятся врачами общей практики или бухгалтерами. В качестве альтернативы, очень немногие люди родившиеся в январе становятся агентами по недвижимости.

8. Они могут иметь более высокий риск развития диабета.

Исследование Колумбийского университета показало, что существует связь между низким уровнем солнечного света на поздних стадиях беременности и повышенным риском развития диабета 2-ого типа. «Например, дети, родившиеся с декабря по март имели повышенный риск развития данного типа диабета из-за более низких уровней освещенности в городе в зимние месяцы», – говорится в статье о исследовании.

9. Их счастливые цифры – 4 и 22.

Хотя они родились в первый месяц года, число 1 – не самый удачливый номер для Козерогов и Водолеев. Вместо этого они делят счастливые цифры 4 (как четырехлистник клевера!) и 22.

10. Дети, родившиеся в январе, как правило, являются более зрелыми и атлетически сложенными людьми среди своих одноклассников.

Январские дети часто оказываются немного старше своих одноклассников, что делает их несколько мудрее. Преимущество распространяется и в легкой атлетике, так как дети, которые старше своих противников, как правило работают лучше.