Сказка в рисунке: советские новогодние открытки Владимира Зарубина

Медвежата, ёжики, снеговики, зайчики – герои Зарубина знакомы многим. Трогательные, озорные, как будто живые! Открытки художника быстро обрели популярность и разлетались по стране миллионными тиражами

Медвежата, ёжики, снеговики, зайчики – герои Зарубина знакомы многим. Трогательные, озорные, как будто живые! Открытки художника быстро обрели популярность и разлетались по стране миллионными тиражами.

Глядя на яркие, добрые сюжеты сложно поверить в те ужасы, которые довелось пережить художнику в юности. В годы войны Владимиру было 16 лет, и он попал в оккупацию. Юноша оказался в трудовом лагере в Германии, где провёл несколько горьких лет, наполненных жестокостью, страхом, издевательствами вплоть до освобождения лагеря в 1945 году.

Удивительно, что человек, прошедший сквозь тяжелейшие испытания, не сломился, а сохранил в себе доброту и свет, которые в последствие нашли отражение в его рисунках. После войны будущий художник несколько лет служил в армии, но рисование увлекало его со страшной силой. В 1956 году Владимир поступает на курсы художников-мультипликаторов при киностудии «Союзмультфильм». В тот момент ему был 31 год.

Владимир Зарубин – не только автор открыток, но и талантливый мультипликатор. Художник принял участие в создании больше сотни мультфильмов, среди которых «Маугли», «Ну, погоди!», «Тайна третьей планеты» и многие другие. Мультфильмы, иллюстрации в книгах, почтовые сюжеты – Зарубин оставил богатое художественное наследие. Из всех частей «Маугли» — две с половиной — Зарубина. Сыщик в «Бременских музыкантах» тоже его. Вот оказывается, откуда столько узнаваемых образов на картинках! Это же заяц из «Ну, погоди!» с этими характерными зарубинскими глазами!

Тираж открыток вместе с конвертами перевалил за полтора миллиарда экземпляров! А в 2007 году был издан персональный каталог с перечнем открыток художника.

Трагичным были последние годы известного художника. В начале 1990-х годов художник начал постоянно работать с одним маленьким издательством. Со временем издательство выросло, преимущественно благодаря работам Зарубина. Но вскоре директор стал задерживать оплату, а затем вообще перестал платить, требуя новых открыток. Это продолжалось более года. 21 июня 1996 года Владимиру Ивановичу сообщили по телефону, что «фирма разорилась». Через несколько часов художника умер он умер от инфаркта, и сын, который был с ним рядом, ничем не смог помочь 70-летнему отцу.

А открытки живут и будут жить! С Новым годом!