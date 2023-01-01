Минсельхоз США инвестирует $9,5 млн в разработку новых биопродуктов

$9,5 млн в поддержку расширения устойчивого производства биопродуктов в Соединенных Штатах инвестирует министерство сельского хозяйства страны (USDA), 29 декабря сообщает новостной портал Agriculture

$9,5 млн в поддержку расширения устойчивого производства биопродуктов в Соединенных Штатах инвестирует министерство сельского хозяйства страны (USDA), 29 декабря сообщает новостной портал Agriculture.

Три проекта финансируются в рамках пилотной программы биопродуктов Национального института продовольствия и сельского хозяйства (NIFA) минсельхоза США, которая финансирует исследования и разработку продуктов с добавленной стоимостью из агропродукции.

Заявляется, что программа биопродуктов должна стимулировать экономическую активность в сельских районах страны, одновременно снижая риски коммерциализации, связанные с выводом на рынок биопродуктов. Изучение биопродуктов в рамках программы ускоряет усилия USDA по развитию биоэкономики замкнутого цикла, при которой сельскохозяйственные ресурсы собираются, потребляются и регенерируются устойчивым образом.

Эта пилотная программа также поддерживает цели, изложенные в недавнем указе президента США Джо Байдена «о развитии биотехнологии и биопроизводства для устойчивой, безопасной и надежной американской биоэкономики».

«Принятие экономики замкнутого цикла гарантирует, что богатство и другие экономические выгоды в виде рабочих мест и других возможностей будут создаваться и оставаться в сельских общинах, — сказал министр сельского хозяйства Том Вилсак. — Мы должны поддерживать и стимулировать подобные практики, потому что это то, чего хотят потребители и что нужно фермерам и нашей планете».

На данный момент лауреатами по программе выступают три проекта. Политехнический институт Вирджинии получает финансирование за проект, в котором предлагается превращать пищевые отходы в биоразлагаемые биопластики, которые можно использовать для производства различных потребительских пластиков, включая гибкую и жесткую упаковку и контейнеры для продуктов питания и напитков.

Университет Иллинойса финансируется за проект, в котором предлагается превратить свиной навоз и другое органическое сырье в биосвязующие вещества для асфальта, повышающие качество переработанных асфальтовых покрытий. В случае коммерциализации преимущества включают сокращение отходов на свалках, снижение затрат на утилизацию асфальта и пищевых отходов.

Третий институт — Soylei Innovations из Эймса, штат Айова, представил проект, в котором предлагается превратить соевое масло с высоким содержанием олеиновой кислоты в термопластичную резину для дорожных покрытий, которая потенциально может увеличить срок службы существующих поверхностей при ремонте.

Дайонн Тумбс, исполняющая обязанности директора Национального института продовольствия и сельского хозяйства минсельхоза США, заявила, что все три проекта «имеют неоспоримые преимущества, которые способствуют экологической справедливости и стимулируют экономические возможности для недостаточно обслуживаемых сообществ».