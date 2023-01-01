О самых приятных и радостных событиях только что ушедшего на отдых года

Чем порадовал 2022 год. А то, чем огорчил и как бил по людям, всем известно, но были и хорошие события.

О плохом не будем на сей раз. Но что же случилось хорошего в уже ушедшем от нас 2022 году? А вот что. Конечно, список не исчерпывающий, но в нём основпологающие и самые значительные события года, позволяющие надеяться, что ещё не всё пропало:

В 20022 году учёные констатировали возвращение считавшихся исчезнвушими или находившимися на грани вымирания представителей животного мира. Уже в январе 2022 года в Калифорнии, согласно подсчётам, зарегистрировано 250 000 бабочек-монархов, тогда как в 2020 году их оставлось не более 2 тысяч экземпляров, и они неудержимо вымирали. А бобочки — это важнейшее звено в природной цепи взаимодействия фауны и флоры. А совсем в другом уголке планеты, в Австралии, впервые за последние полвека количество китов разных видов вышло из «красной зоны», и теперь, с 2022 года, выживание китов в южных морях сомнений не вызывает. То же касается черепах, живущих на островах западных районов Индийского океана. За прошлый год их популяция возросла в 5 раз!

Резко возросло использовавние возобновляемых – в первую очередь, ветряных — источников энергии. В марте 2022 года впервые в истории в США, например, ветряные мельницы произвели больше энегрии, чем ядерные и угольные электростанции, хотя природный газ всё ещё занимает первое место. Во всём мире увеличивается роль и солнечных батарей.

Впервые в истории учёные полностью расшифровали геном человека. Это важнейшее продвижение в науке о человеке, в здравоохранении и в биологии вообще.

Как ни странно, в мире в 2022 году стало меньше проявлений злобы и вспышек человеческой агрессии. О войнах речь не идёт, потому что те, кто развязывает войны под любым предлогом, просто не могут считаться людьми по определению, но резко уменьшилось количество случаев ссор и драк во время дорожных коллизий, ссор с вызовом полиции между соседями, с драками между пассажирами, толкнувшими друг друга во время поездки в автобусе, с преступлениями в кругу семьи, когда один из супругов нападает на другого с кухонным ножом и т. д. и т. п. Число таких проявлений агрессии сократилось на 20-30%, в зависимости от страны. А количество случаев взаимопомощи (спасения людей, попавших в аварию, спасение погорельцев соседями с риском для жизни и т. д. увеличилось на 40 процентов. Причём это падение агрессивности не связано с уменьшением плотности дорожного движения, например. Психологи предполагают, что, возможно, ситуация связана с последствиями КОВИДа — после суровых антипандемийных мер люди стали как-то добрее, что ли? Но выводы делать рано. Пока зарегистрирован лишь факт. Возможно, впрочем, что просто с развитием технологий, о хороших случаях стало известно шире, чем раньше.

Резко сократились случаи известных тяжёлых болезней. Как правило, благодаря эффективности новых вакцин — речь не о Ковиде и не о гриппе, а о малярии и других невзгод, известных с древних времён. Например, новая вакцина против малярии, известная, как R21, показала полную эффективность в 77% случаев, выше, чем когда бы то ни было в прошлые годы.

Получены самые чёткие изображения Вселенной. Телескоп Webb был запущен 25 декабря 2021 года, но работал весь прошлый год, начав передачу изображений в июле. Впервые получены подробные данные о самых разных явлениях — от рождения новых далёких сверхновых, до открытия экзопланет и даже неизвестных ранее удалённых на миллиарды лет галактик.

Большой Коралловый риф впервые за все годы наблюдения увеличился, перестав разрушаться. Дело не в том даже, что кораллы стали активно расти, а в том, что это явление явно свидетельствует о том, что океан стал в 2022 году чище, природа восстанавливается.

Озоновый слой атмосферы, об исчезновении которого кричали с высоких трибун пятнадцатилетние девочки-эксперты лет 30 надо, полностью восстановился до уровня середины прошлого года, то есть, до момента, когда его стали замерять. Оказалось, от исчезновения озона не умрём. Впрочем, насколько на его восстановление повлияли принятые меры, а насколько этот слой просто ведёт себя совершенно нормально — периодами увеличивается, периодами уменьшается, сложно сказать. Девочки, поднимавшиейся на трибуну ООН в 1990ых годах и истерически взывающих к спасению озона, стали взрослыми, занялись полезными делами и всеми позабыты. Хотя им не смену пришли новые «юные экспертки».

И повторим, что список приятных событий далеко не исчерпан. Будем надеяться, новый год принесёт новые приятные события.