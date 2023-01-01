Самые популярные теории заговора среди землян. Но не считая политики, которую не затрагиваем
В первый день Нового года (хотя, кто знает, кто знает, вдруг, это ещё Старый год, а нас водят за нос) полезно ознакомиться с самыми любопытными теориями заговора, волнующими человечество. Да что греха таить, всем нам нравится же читать о теориях заговора и даже присоединяться к ним. Но политику мы на сей раз оставим в покое, там и без нас проповедников теорий заговора хватает на всех уровнях.
Так какие же теории заговора популярны сегодня в среде гуманоидов, причём речь только о тех, что гордятся миллионами сторонников, адептов и разоблачителей потуг власти скрыть Правду (она же — Истина!)
- Первое место по праву занимает теория Плоской Земли. Никакие аргументы против этой версии не действует. Миф о шарообразности Земли развенчан, Антарктида на самом деле это гребень-барьер ледяного массива по краям плоской поверхности, самолёты летают на самом деле вдоль и поперёк плоскости. НАСА и прочие космические агентства дурят людям голову (вот тут закавыка — то ли в пользу НАТО, то ли в пользу разведки Зимбабве — здесь адепты плоскоземельцы не сойдутся). Но чаще всего утверждается, что обманывают население с целью выбить финансирование — только НАСА и только в 2022 году получила 23 миллиарда долларов США на свои «полёты», которых на самом деле никогда не было, никто в так называемый Космос никогда не летал. Как ни удивительно, но сторонников теории полным полно — миллионы!
- Люди в чёрном. Сторонников этой теории тоже полным полно. Самое интересное в том, что опровергнуть эту версию никак не получится. Фильмы «Люди в чёрном» были и задуманы как предостережение — мол, не пытайтесь разобраться, ведь сотрём память начисто! Посему любые проколы этой таинственной организации, занимающеся контактами между землянами и инопланетянами и во многом определяющей нашу жизнь, тут же забываются.
- Тунгусский взрыв. Неправильно говорить о «тунгусском метеорите», потому что он не метеорит, а инопланетный корабль (вариант — машина времени, вариант — устройство из параллельной вселенной). Сторонников версии тоже много, но, надо признать, аргументы не безумны, хотя наука всё же заверяет, что речь о метеорите.
- Ангар 51. Без Ангара 51 ни одно описание теории заговора будет неполным. Одним словом, в этом таинственном месте хранятся то ли трупы инопланетян, то ли пленённые пришельцы. Фильмов про это явление достаточно, опять же, в разных вариациях. Вот-вот инопланетная экскадра придёт освобождать пленников, и тогда мало не покажется.
- Луна — искусственное тело, база инопланетян (действующая или покинутая). Тут крыть нечем, разве что, напустить на сторонников этой версии сторонников Плоской Земли (они, кстати, и Ангар 51, и Тунгуску, и Людей в Чёрном победят). Кстати Деймос и Фобос — тоже базы инопланетян. Не знали?
- Подводная цивилизация. Оказывается, на дне океанов существует древняя цивилизация. Там живут подводные жители. Скоро им надоест, что им на головы время от времени сыпятся обломки «небесных жителей» – то остовы кораблей, то объедки, то обломки… И тогда они вылезут на поверхность, после чего, как всегда, мало нам не покажется.
Про политику мы обещали не упоминать, посему на этом замолкаем и не продолжаем почтительные речи.