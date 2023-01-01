Самые популярные теории заговора среди землян. Но не считая политики, которую не затрагиваем

Несколько теорий заговора, которые очень популярны в самых разных слоях общества. Небольшой, но архи-интересный список явлений, от которых кровь стынет в жилах.

В первый день Нового года (хотя, кто знает, кто знает, вдруг, это ещё Старый год, а нас водят за нос) полезно ознакомиться с самыми любопытными теориями заговора, волнующими человечество. Да что греха таить, всем нам нравится же читать о теориях заговора и даже присоединяться к ним. Но политику мы на сей раз оставим в покое, там и без нас проповедников теорий заговора хватает на всех уровнях.

Так какие же теории заговора популярны сегодня в среде гуманоидов, причём речь только о тех, что гордятся миллионами сторонников, адептов и разоблачителей потуг власти скрыть Правду (она же — Истина!)

Первое место по праву занимает теория Плоской Земли. Никакие аргументы против этой версии не действует. Миф о шарообразности Земли развенчан, Антарктида на самом деле это гребень-барьер ледяного массива по краям плоской поверхности, самолёты летают на самом деле вдоль и поперёк плоскости. НАСА и прочие космические агентства дурят людям голову (вот тут закавыка — то ли в пользу НАТО, то ли в пользу разведки Зимбабве — здесь адепты плоскоземельцы не сойдутся). Но чаще всего утверждается, что обманывают население с целью выбить финансирование — только НАСА и только в 2022 году получила 23 миллиарда долларов США на свои «полёты», которых на самом деле никогда не было, никто в так называемый Космос никогда не летал. Как ни удивительно, но сторонников теории полным полно — миллионы!

Люди в чёрном. Сторонников этой теории тоже полным полно. Самое интересное в том, что опровергнуть эту версию никак не получится. Фильмы «Люди в чёрном» были и задуманы как предостережение — мол, не пытайтесь разобраться, ведь сотрём память начисто! Посему любые проколы этой таинственной организации, занимающеся контактами между землянами и инопланетянами и во многом определяющей нашу жизнь, тут же забываются.

Тунгусский взрыв. Неправильно говорить о «тунгусском метеорите», потому что он не метеорит, а инопланетный корабль (вариант — машина времени, вариант — устройство из параллельной вселенной). Сторонников версии тоже много, но, надо признать, аргументы не безумны, хотя наука всё же заверяет, что речь о метеорите.

Ангар 51. Без Ангара 51 ни одно описание теории заговора будет неполным. Одним словом, в этом таинственном месте хранятся то ли трупы инопланетян, то ли пленённые пришельцы. Фильмов про это явление достаточно, опять же, в разных вариациях. Вот-вот инопланетная экскадра придёт освобождать пленников, и тогда мало не покажется.

Луна — искусственное тело, база инопланетян (действующая или покинутая). Тут крыть нечем, разве что, напустить на сторонников этой версии сторонников Плоской Земли (они, кстати, и Ангар 51, и Тунгуску, и Людей в Чёрном победят). Кстати Деймос и Фобос — тоже базы инопланетян. Не знали?

Подводная цивилизация. Оказывается, на дне океанов существует древняя цивилизация. Там живут подводные жители. Скоро им надоест, что им на головы время от времени сыпятся обломки «небесных жителей» – то остовы кораблей, то объедки, то обломки… И тогда они вылезут на поверхность, после чего, как всегда, мало нам не покажется.

Про политику мы обещали не упоминать, посему на этом замолкаем и не продолжаем почтительные речи.