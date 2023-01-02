Мистика в Монреале: Таинственная украшенная ёлка появилась ниоткуда на самой вершине моста Шамплен

Таинственный, можно сказать, сверхъестественный случай непорочного явления Рождественской (она же Новогодняя) ёлки. Покайтесь, люди!

Утром 1 января жители района Монреаля, прилегающего к мосту Шамплен с изумлением увидели на вершине опор двухметровую ёлку с игрушками и гирляндами. По всей видимости, ёлка хорошо укреплена и не падает под напором ветра – ведь верхние балки моста открыты всем ветрам.

Залезть на опоры, причём не просто залезть, а затащить на них украшенную ель, не так уж легко, даже если поднять её на верёвке. К тому же, мост Шамплен, как известно, закрыт для проезда с 2019 года, его медленно разбирают, и к 2024 году он должен быть полностью разобран. Все подходы к мосту перекрыты, пройти и пронести большое дерево всё же весьма сложно. К тому же, это действие не просто рискованно для неизвестных смельчаков, решивших ночью вскарабкаться на опоры, причём ночью, когда город оказался во власти гололедицы (плюсовые температуры предыдущего дня сменились минусовыми ночью, так что металл обледенел).

Так как действие происходило в Новогоднюю ночь, когда все люди отмечали наступление 2023 года, и никто бы не осмелился совершить опасное восхождение, то сомнений нет и быть не может – перед нами явный случай непорочного явления Ёлки народу. Дерево совершило нуль-переход и само себя установило на вершине моста в знак протеста против непривычно тёплых температур.

Хотя от ствола ёлки, вроде бы, тянется канат, за который, по утверждёнию скептиков, кто-то и умудрился дерево втянуть на верхотуру, но мы-то знаем, что это только электрический провод, по которому идёт ток для освещения гирлянд. Полиция пока разводит руками, а администраторы работ по разборке моста отказываются назвать сроки снятия ёлки – посылать на это действие верхолазов накладно, да и просто опасно. К тому же, пусть ёлочка стоит. Мистика в Новый год – что ещё монреальцам надо, что хорошо встретить начало этого года?