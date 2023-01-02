Канадская компания разработает новый метод определения болезни растений

Технологию дистанционного обнаружения флуоресцентных белков, которые вырабатывают генетически модифицированная (ГМ) кукуруза и соя при грибковом заражении разработает канадская компания InnerPlant

Технологию дистанционного обнаружения флуоресцентных белков, которые вырабатывают генетически модифицированная (ГМ) кукуруза и соя при грибковом заражении разработает канадская компания InnerPlant, 30 декабря сообщает сетевое издание The Western Producer.

Некоторые из белков можно обнаружить на спутниковых снимках, другие только с камер в поле. «Это свойство сельскохозяйственных культур, первая культура — соя, вторая — кукуруза, которые сообщают нам о грибковом заражении. Позже займемся насекомыми и дефицитом азота», — сообщил исполнительный директор InnerPlant Шели Аронов.

Растения разработали сложные системы сигналов и ответов на различные невзгоды от нападения насекомых или грибков до нехватки азота или воды. Например, когда некоторые растения при поедании насекомыми вырабатывают соединения, делающие их неприятными на вкус. Другие растения наращивают корневую систему, чтобы извлекать азот, когда им не хватает питательных веществ.

«Эти реакции развивались миллионы лет. Растения уже давно оптимизировали ответы, — сказал Аронов — Что мы делаем, так это смотрим на реакцию и говорим растениям как реагировать „когда вы защищаете себя от X, начинайте производить новый белок в своих листьях“. Это новая строка кода».

InnerPlant модифицирует геном растения, чтобы оно вырабатывали флуоресцентный белок определенного цвета, который в свою очередь улавливают камеры. Аронов сообщил, что одно растение будет выделять до семи различных флуоресцентных белков, означающих различные факторы стресса.

Только три белка, испускаемых листьями растения, можно будет обнаружить со спутников. Остальные белки видны с помощью камер, установленных на сельскохозяйственных машинах.

Компания John Deere возглавила финансирование InnerPlant, выделив $16 млн (1,15 млрд руб.), что дало ей место в совете директоров компании.