Статую Христа в Рио-де-Жанейро окрасили в память о Пеле

В цвета национального флага осветили статую Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро в память о трехкратном чемпионе мира по футболу Пеле

В цвета национального флага осветили статую Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро в память о трехкратном чемпионе мира по футболу Пеле, 30 декабря сообщает портал G1.

29 декабря экс-футболист ушел из жизни в частной сан-паулуской клинике в возрасте 82 лет после тяжелого онкологического заболевания. Его госпитализировали за месяц до того из-за ухудшения здоровья.

По информации портала, с 18:00 вечера 29 декабря (00:00 мск 30 декабря) подсветка стала желто-зеленой в память о спортсмене, «который очаровал весь мир и всегда будет служить великим вдохновением для всех бразильцев». Сейчас статуя закрыта облаками, но можно разглядеть желто-зеленое свечение на горе Корковаду.

Отмечается, что в 2020 году у подножия статуи Христа-Искупителя была проведена церковная служба в честь «80-летия величайшего игрока всех времен».

Прощальная панихида пройдет 2 января на стадионе его родного клуба «Сантос» в штате Сан-Паулу. После нее гроб с телом Пеле провезут по улицам Сантоса в сопровождении кортежа полиции, в том числе мимо дома, где до сих пор живет его столетняя мать Селесте Арантис. 3 января, экс-футболиста похоронят в некрополе «Экуменика», занесенного в Книгу Гиннесса, как самое высокое вертикальное кладбище мира.