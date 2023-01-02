Пузырь на рынке недвижимости Канады лопается

Рост цен, обусловленный настроениями, как правило, приводит к самым большим пузырям и самым резким коррекциям, поскольку единственное, что должно измениться, – это вера в то, что цены всегда будут расти

Канадская недвижимость стремительно дешевеет, поскольку 18 рынков вступают в технический “крах”. Резкая коррекция произошла в Оквилл-Милтоне (- 398 700 долларов), Миссиссоге (- 286 000 долларов) и Кембридже (- 249 600 долларов). Канадские рынки недвижимости прошли путь от бума до краха менее чем за год. Данные Канадской ассоциации недвижимости (CREA) показывают, что все основные сводные индексы снизились с пика в ноябре. Более дюжины канадских рынков недвижимости даже “рухнули” из-за резкого сочетания реальности и более высоких процентных ставок. Цены на канадскую недвижимость находятся на пике на всех крупных рынках по всей стране. На национальном уровне стоимость типичного жилья снизилась на 16,4% (- 142 300 долларов) с момента достижения максимума в марте 2022 года. Ни один рынок не остается в стороне, причем некоторые падают более чем на 20% от пика, что соответствует техническому определению краха.

Рынки, испытывающие наибольшее снижение на процентный пункт, потеряли четверть своей стоимости. Наибольшее падение наблюдалось в Лондоне-Сент-Томас (-26,1%), Китченер-Ватерлоо (-25,8%) и Кембридже (-25,1%). Все три рынка официально потерпели крах, причем 18 основных рыночных индексов показали крах. Те, кто живет в районе Большого Торонто, возможно, заметили самые большие перепады в нескольких минутах езды отсюда. Фактически, 9 из десяти крупнейших падений цен произошли в регионе Большого Торонто. Особое внимание следует уделить Гамильтону (-22,6%), небольшому пригородному городу примерно в часе езды от Торонто, который привлек внимание МВФ в 2019 году своим стремительным ростом.

Недвижимость в Торонто и Ванкувере не совсем достигла крайностей, но они не застрахованы от коррекции. Стоимость типичного дома в Торонто подешевела на 18,4% (- 245 200 долларов) с момента достижения максимума в марте 2022 года. В Ванкувере цены снизились на 10,5% (- 133 100 долларов) по сравнению с максимумом апреля 2022 года. Стоит отметить, что за последние два года цены в Ванкувере не испытывали такого сильного бума, как в Торонто. Тем не менее, это все еще 6-значные потери менее чем за год. В коррекции цен на канадскую недвижимость широко обвиняют процентные ставки. Они играют большую роль, когда речь заходит о финансировании и прибыльности для инвесторов, помогая охладить спрос. Однако стоит отметить, что цены достигли пика в марте — до того, как процентные ставки оказали существенное влияние на покупательную способность. Большинство покупателей получили бы предварительное одобрение покупателя, которое ограничило бы влияние повышения ставки на поглощение.

Некоторые банки утверждают, что это укрепляет веру в то, что настроения стимулировали рост. Рост цен, обусловленный настроениями, как правило, приводит к самым большим пузырям и самым резким коррекциям, поскольку единственное, что должно измениться, – это вера в то, что цены всегда будут расти. Похоже, все больше людей начинают понимать, что цены не всегда могут расти.

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Ольга Успенская

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