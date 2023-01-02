Эпидемиолог объяснил, почему китайский COVID-19 не опасен для британцев

«Мы не ожидали, что первая волна будет такой яростной», — сказал Цзэн Гуан, ранее работавший в Китайском центре профилактики и контроля заболеваний.

Covid-19 распространяется в Китае быстрее, чем ожидалось, заявил бывший главный эпидемиолог страны, 30 декабря пишет британская газета The Times.

«Мы не ожидали, что первая волна будет такой яростной», — сказал Цзэн Гуан, ранее работавший в Китайском центре профилактики и контроля заболеваний.

Цзэн сказал, что после ослабления ранее строгого контроля уровень инфицирования Covid быстро превысил 50% населения во многих городских районах, а затем продолжал расти. Он добавил, что в столице Пекине инфекции могли затронуть 80% населения, что эквивалентно 17 миллионам человек.

В Великобритании профессор Эндрю Поллард сказал, что очень трудно понять, окажет ли какой-либо новый вариант, появившийся в Китае, значительное влияние на Великобританию.«Попытка запретить вирус,… уже показала себя не очень хорошо. Мы видели это с запретами на поездки из разных стран во время пандемии», — сказал он в программе BBC Radio 4 Today.

«Важно то, что у нас есть наблюдение, которое позволяет определить, когда вирус распространяется среди нашего населения здесь, в Великобритании или Европе, и предсказать, что может произойти с системами здравоохранения и особенно с более уязвимыми слоями населения», — добавил он.

Он добавил, что любой новый вариант, появившийся в Китае, скорее всего, будет лучше всего адаптирован к распространению среди китайского населения.

«Иммунитет у населения в настоящее время связан с вакцинами, которые были введены населению за последние пару лет, и отличаются от вакцин, которые у нас были, и у них не было дополнительного иммунитета от волн COVID-19, — сказал он. — Тестирование людей, путешествующих из Китая, вероятно, на самом деле не отвечает на вопрос о том, будет ли какой-либо обнаруженный новый вариант проблемой здесь».