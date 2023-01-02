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Новости В Канаде создали курорт Farouche для агротуризма
Фото: https://tremblantexpress.com/

В Канаде создали курорт Farouche для агротуризма

Виктория Христова Янв 2, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи В Канаде создали курорт Farouche для агротуризма отключены 26 Просмотров

Агротуристическую зону Farouche создали в долине реки Дьявола в национальном парке Мон-Трамблан в Канаде

Агротуристическую зону Farouche создали в долине реки Дьявола в национальном парке Мон-Трамблан в Канаде. Об этом 30 декабря пишет портал inhabitat.

Проект был создан архитекторами из Atelier L’Abri, работающими в Монреале.

Farouche — это место для агротуризма, включающее в себя ферму, штабквартиру курорта, кафе и гостиничные дома. На небольшом рынке продаются сезонные продукты с овощной фермы, а также пиво, сыр и вино от местных продавцов. Еда и напитки здесь также были местного производства.

В последнее время в Канаде набирает популярность агротуризм. Различные небольшие сельскохозяйственные предприятия включают в свои комплексы небольшие туристические кластеры.

 

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