В Канаде создали курорт Farouche для агротуризма

Агротуристическую зону Farouche создали в долине реки Дьявола в национальном парке Мон-Трамблан в Канаде

Агротуристическую зону Farouche создали в долине реки Дьявола в национальном парке Мон-Трамблан в Канаде. Об этом 30 декабря пишет портал inhabitat.

Проект был создан архитекторами из Atelier L’Abri, работающими в Монреале.

Farouche — это место для агротуризма, включающее в себя ферму, штабквартиру курорта, кафе и гостиничные дома. На небольшом рынке продаются сезонные продукты с овощной фермы, а также пиво, сыр и вино от местных продавцов. Еда и напитки здесь также были местного производства.

В последнее время в Канаде набирает популярность агротуризм. Различные небольшие сельскохозяйственные предприятия включают в свои комплексы небольшие туристические кластеры.