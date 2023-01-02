Интересные факты, которые вы должны знать, прежде чем попробуете мидии

Мидии являются жизненно важной частью здоровой морской экосистемы. Ежедневно одна мидия фильтрует до 20 литров морской воды, удаляя фитопланктон и отложения. Мидии, без сомнения, восхитительное лакомство. Несмотря на свои отменные вкусовые качества, мидии достаточно доступны по цене.

Мидии являются жизненно важной частью здоровой морской экосистемы. Ежедневно одна мидия фильтрует до 20 литров морской воды, удаляя фитопланктон и отложения. Мидии, без сомнения, восхитительное лакомство. Несмотря на свои отменные вкусовые качества, мидии достаточно доступны по цене.

Мидии являются одним из важных источников железа

Мидии являются отличным источником железа. Этот микроэлемент в организме отвечает за предотвращение распространенной формы анемии, которая может вызывать усталость и слабость. Многие женщины, в том числе беременные, не получают достаточного количества железа в своем рационе. Мидии тут придутся как нельзя кстати.

Мидии это полезный белок и кладезь витаминов

Помимо белка и железа, мидии содержат много витаминов, что делает их не только вкусными, но и полезными. Они содержат все незаменимые аминокислоты. Мидии богаты цинком и селеном — порция в 140 г (около 20 моллюсков) обеспечивает половину нашей суточной потребности в цинке и более чем в полтора раза превышает количество необходимого антиоксиданта селена. Белок в мидиях легко усваивается, поэтому организм получает от него максимальную пользу. Белковая пища необходима для наращивания мышечной массы, укрепления иммунной системы, укрепления костей и заживления травм.

Польза мидий для кожи

Каждая мидия содержит омега-3 жирные кислоты, витамины А и В12, цинк, йод и селен. Эти витамины и минералы могут помочь уменьшить кожные воспалительные процессы, отрегулировать гормоны щитовидной железы и сделать кожу сияющей и здоровой. Идеальный рецепт красоты.

Как правильно приготовить мидий

При приготовлении мидии должны быть живыми, чтобы обеспечить их свежесть. Их раковины должны быть закрыты, чтобы быть уверенными, что они живые. После приготовления следует провести еще одну проверку. Если в тарелке обнаружены нераскрывшиеся раковины, не пытайтесь их открыть, а безжалостно выбросьте.

Мидии не только вкусный, но и очень полезный продукт. Стоимость этого деликатеса давно стала доступной для среднестатистического потребителя. Если вы до сих пор не открыли этот продукт для себя, обратите на него внимание во время следующего похода в магазин.