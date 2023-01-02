Несколько человек ранены в районе Ласаль в ходе совершения сделки, о которой стороны договорились по Интернету
Хотя подробности происшествия пока не сообщаются, согласно первоначальным данным, группа, состоящая из пяти молодых людей, пытавшихся то ли продать, то ли купить какой-то товар, договорившись о сделке по Интернету, стала жертвой то ли нападения торговца, то ли его ответной реакции на их действия.
Из-за чего именно произошло столкновение, пока непонятно, и полиция ведёт расследование. Но так как с одной стороны в столкновении участвовали пять человек, а с другой один, то, возможно, была предпринята попытка ограбления человека, который принёс на место сделки деньги. Впрочем, повторяем, это не более, чем рассуждения.
Дело имело место примерно в 23 часа в монреальском районе Ласаль (LaSalle), на углу бульваров Angrignon и Newman. В ходе встречи между молодыми людьми возраста от 16 до 20 лет и неизвестным пока человеком вспыхнула ссора. Затем все пятеро молодых людей попытались скрыться на своей машине, а человек стал их преследовать. В ходе гонки водитель автомобиля молодых людей потерял контроль, после чего машина врезалась в дерево.
По первым сообщениям, пассажиры и водитель в ходе удара не пострадали, но преследовавший их человек напал на них и ранил двоих, после чего скрылся с места происшествия. Оба раненых доставлены в больницу. Полиция пытается разобраться, что же произошло в ходе сделки.
В любом случае, событие служит напоминанием всем, кто совершает торговые сделки с контрагентами, которых они находят в Интернете — будьте крайне осторожны и внимательны. И вряд ли стоит выбирать место встречи в 23 часа ночи в таком районе, как на иллюстрации (именно на этом месте и имела место встреча).