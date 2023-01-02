Несколько человек ранены в районе Ласаль в ходе совершения сделки, о которой стороны договорились по Интернету

Инцидент в ходе встречи после договоренности о торговой сделки, достигнутой в Интернете. Кто кого пытался ограбить, неизвестно, но результат плачевен.

Хотя подробности происшествия пока не сообщаются, согласно первоначальным данным, группа, состоящая из пяти молодых людей, пытавшихся то ли продать, то ли купить какой-то товар, договорившись о сделке по Интернету, стала жертвой то ли нападения торговца, то ли его ответной реакции на их действия.

Из-за чего именно произошло столкновение, пока непонятно, и полиция ведёт расследование. Но так как с одной стороны в столкновении участвовали пять человек, а с другой один, то, возможно, была предпринята попытка ограбления человека, который принёс на место сделки деньги. Впрочем, повторяем, это не более, чем рассуждения.

Дело имело место примерно в 23 часа в монреальском районе Ласаль (LaSalle), на углу бульваров Angrignon и Newman. В ходе встречи между молодыми людьми возраста от 16 до 20 лет и неизвестным пока человеком вспыхнула ссора. Затем все пятеро молодых людей попытались скрыться на своей машине, а человек стал их преследовать. В ходе гонки водитель автомобиля молодых людей потерял контроль, после чего машина врезалась в дерево.

По первым сообщениям, пассажиры и водитель в ходе удара не пострадали, но преследовавший их человек напал на них и ранил двоих, после чего скрылся с места происшествия. Оба раненых доставлены в больницу. Полиция пытается разобраться, что же произошло в ходе сделки.

В любом случае, событие служит напоминанием всем, кто совершает торговые сделки с контрагентами, которых они находят в Интернете — будьте крайне осторожны и внимательны. И вряд ли стоит выбирать место встречи в 23 часа ночи в таком районе, как на иллюстрации (именно на этом месте и имела место встреча).