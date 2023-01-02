Смертность от COVID в Японии достигла рекордных значений

Рекордное количество людей — 7 688 — умерли от COVID-19 в декабре, превысив предыдущий месячный максимум в 7 329 человек, который пришелся в Японии на август, сообщает 1 января агентство Kyodo.

Рекордное количество людей — 7 688 — умерли от COVID-19 в декабре, превысив предыдущий месячный максимум в 7 329 человек, который пришелся в Японии на август, сообщает 1 января агентство Kyodo.

Число погибших резко возросло с ноября с началом восьмой волны. Согласно подсчетам Kyodo News, ежедневное количество положительных тестов достигло рекордных 438 в минувший вторник.

В то время как тяжесть протекания заболевания при заражении штаммом коронавируса «омикрон» снизилась, повышенная трансмиссивность этого варианта означает, что количество инфекций возросло на порядок.

Поскольку количественные показатели смертности, как правило, отстают от роста числа инфекций, есть опасения, что оба показателя возрастут из-за наплыва туристов в общественном транспорте во время новогодних праздников, отмечает агентство.

Прямые перелеты между Гонконгом и дополнительными тремя японскими аэропортами условно разрешило министерство транспорта Японии, 29 декабря сообщает агентство Kyodo News.

Ранее, 27 декабря, японские власти решили полностью отменить все рейсы из Китая, за исключением четырех аэропортов — Нарита, Ханээда, Кансай и Тюбу. Принимая это решение, они ссылались на резкий рост распространения коронавирусной инфекции.

Однако теперь, после переговоров с авиакомпаниями, ведомство решило позволить перелеты в аэропорты Саппоро, Нахи и Фукуоки. Однако они смогут принимать рейсы только из Гонконга.

При этом Япония требует, чтобы все пассажиры таких рейсов минимум семь дней находились за пределами материковой части Китая.

В рамках принятого ранее решения Токио требует от всех, кто в течение недели находился на материковой части Китая, проходить дополнительный тест на наличие коронавирусной инфекции. Кроме того власти ввели запрет на работу ряда китайских компаний, которые обслуживали некоторые рейсы.

Напомним, летом правительство Японии приняло решение постепенно снижать меры пограничного контроля на въезде в страну. В частности, власти открыли границы для туристов и постепенно ослабляли ряд ограничений.

Ослабление проходило на фоне очередной рекордной, восьмой волны распространения коронавирусной инфекции в Японии. По словам правительства страны, экономическая ситуация требует восстановления работы местных компаний, в том числе обслуживающих иностранных туристов.