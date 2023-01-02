Большего количества звёзд в небесах, чем в январе, в 2023 году разглядеть не удастся

Яркое январское небо располагает к наблюдениям и размышлениям. Звёзда ночная путь наш осветит.

Астрономы-профессионалы и любители сходятся на том, что январское небо над северными районами США и над Канадой будет самым ярким во всём предстоящем году. Дело в том, что количество созвездий, превзойдёт обычные «показатели» появления их на нашем небе, а свёзды в Поясе Ориона (он же Пояс Охотника) очень ярки — среди них такие, как Минтака (голубой сверхгигант, на самом деле это комплекс из нескольких звёзд), Альнилам (тоже голубой сверхгигант) и Альнитак (самая яркая звезда созвездия).

Яркие звёзды и других созвездий и звёздных скоплений будут освещать небо в январе — Плеяды, Аургига, Близнецы, Малая Медведица, Телец и другие. К тому же (и это очень важный фактор) в январе, начиная с 4 января, мы будем свидетелями метеоритного дождя — метеоритный поток Квадрантиды характерен тем, что каждый час в атмосфере будет сгорать до сорока метеоров, и каждый из них будет ярко, хотя и мимолётно, освещать небеса.

К тому же, 6 января мы будем свидетелями полной Луны.

Картина январского неба обещает стать интересной для наблюдений, но, разумеется, всё зависит от погоды. Если январские зимние тучи небо закроют, то останется лишь догадываться, что именно происходит там, в далёком пространстве. В любом случае, выходя из дома вечерами, поглядывайте на небо — оно всегда красиво.