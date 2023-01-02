Шесть самых важных достижений в научной области в 2022 году, вехи в истории человечества

Шесть достижений науки, шесть важных этапов в нашей истории, которые стали явью в 2022 году.

Наука тем и отличается, что любые списки и классификации всё же субъективны, вызывают дискуссии, а их значение со временем меняется. Но в первые дни нового года научные круги всего мира всё же составили небольшой список из шести самых интересных и значительных научных достижений года ушедшего. Вот этот список, наверно, спорный, но всё же имеющий право на существование:

Доказано существование гигантской бактерии, которую можно наблюдать невооружённым глазом. Эта бактерия, величиной до полутора сантиметров (!), называетсяThiomargarita magnifica. Она в пять тысяч раз крупнее самых больших бактерий, найденных до сих пор. Работа телескопа James Webb, который обнаружил недоступные до 2022 года глубины Космоса, включая галактику JADES-GS-z13-0, отстоящую от нас на расстоянии 13 миллиардов лет. Запущена в производство вакцина против малярии, болезни, которая становится причиной гибели четырехсот тысяч человек в год. Считается, что эта вакцина позволит практически покончить с малярией. Население Земли перевалило за 8 миллиардов человек. Строго говоря, это не научное достижение, но это важный этап в развитии нашей цивилизации. Это случилось 15 ноября 2022 года. В крови человека впервые обнаружны частицы микропластика. Исследования показали, что в крови 80% человек сегодня присутствует этот элемент. Какое воздействие он оказывает на человека, пока непонятно, но пластик проник в наш организм, в его кровь, в его клетки. Факт сам по себе тревожный. Впервые люди сумели изменить траекторию полёта астероида. 28 сентября ракета, запущенная НАСА, ударила по нему и изменила его траекторию. Люди сделали шаг в деле предотвращения катастрофических последствий падения на Землю небесных тел, которые в прошлом часто становились причиной грандиозных изменений в истории.