Кем была загадочная Шаганэ из знаменитого стихотворения Есенина?

“Шаганэ ты моя, Шаганэ” – лиричные строки этого стихотворения и сейчас влюбляют в себя сотни читателей, заставляют переноситься мыслями куда-то далеко на восток. Но вместе с тем хочется узнать больше и о самой Шаганэ. Кто она?

“Шаганэ ты моя, Шаганэ” – лиричные строки этого стихотворения и сейчас влюбляют в себя сотни читателей, заставляют переноситься мыслями куда-то далеко на восток. Но вместе с тем хочется узнать больше и о самой Шаганэ. Кто она? Реальный ли это человек или просто авторская выдумка? И если девушка с таким именем существовала, то какие отношения связывали ее с поэтом? Те доверчиво-нежные, как в стихотворении, или, быть может, пламенно-страстные? Сегодня мы расскажем вам о судьбе девушки, вдохновившей Есенина на создание этого любимого многими стиха. И да – Шаганэ действительно существовала, была знакома с поэтом и была объектом его если не любви, то краткой симпатии…

Начать стоит с того, что долгое время о прототипе знаменитого стихотворения ничего не знали. Исследователи творчества Есенина как-то в один голос решили, что персонаж это выдуманный и искать реальную девушку с таким именем бессмысленно. Так и не узнали бы мы ничего о таинственной Шаганэ, если бы не Владимир Белоусов – специалист по Есенину и автор его библиографии. Он, в отличие от других есениноведов, не стал довольствоваться общепринятой точкой зрения и лично поехал в город, где и было написано легендарное стихотворение – в Батуми. Две недели он ходил от дома к дому и пытался найти хоть кого-то, кто мог бы помнить приезд поэта в 1924-ом году. Затея казалась безнадежной – прошло больше 30 лет, современники тех событий должны быть давно на пенсии, если вообще еще живы. И вот спустя 14 дней поисков он находит человека, способного дать ему адрес той самой Шаганэ. Он списывается с ней и просит рассказать о себе. И вот, что удалось узнать.

В 1924-ом году Есенин, увлеченный восточными мотивами, собирается побывать в Персии. Далекая страна манит его, но выехать из страны поэту не удается и он пытается найти Персию где поближе: в Баку или Тифлисе. Заезжает и в Батуми, где знакомится с учительницей местной школы Шаганэ Тертерян. Вот как вспоминает их первую встречу сама девушка: «Как-то в декабре 1924 года я вышла из школы и направилась домой. На углу я заметила молодого человека выше среднего роста, стройного, русоволосого, в мягкой шляпе и в заграничном макинтоше поверх серого костюма. Бросилась в глаза его необычная внешность, и я подумала, что он приезжий из столицы.”

Шаганэ в то время 23 года. Она уже была замужем, но недавно овдовела и одна, с маленьким сыном, приехала к сестре Кате в поисках работы. Ее отец был педагогом и священником, мать – учительницей, но оба родителя умерли еще когда Шаганэ была совсем юной. Кстати, и настоящее ее имя звучит по-другому: Шагандухт Нерсесовна Амбарцумян. Фамилию она поменяла при замужестве, а сложное для русского уха имя сократила до мелодичного Шаганэ. Именно так ее звали друзья и коллеги. В тот же вечер, когда Шаганэ впервые увидела русоволосого незнакомца, он как-то сам отыскал ее и напросился в гости. На следующий день он пригласил всю компанию на литературный вечер, а на третий день во время прогулки тет-а-тет прочитал ей ставшее знаменитым стихотворение.

Вообще, образ “персиянки” Шаганэ возникает в пяти из 16 стихотворений цикла “Персидские мотивы”. И везде это стихи о нежных чувствах, влюбленности, попытке найти родную душу. Есенин и Шаганэ встречались каждый день. Она вспоминает, что каждый раз он приходил с цветами: розами, но чаще с фиалками. Подарил ей книгу с автографом, фотографию себе с подписью и строками стихотворения. И взял на память ее фотокарточку, сам выбрал из числа других ту, где Шаганэ 19 лет и она в форме гимназистки. В конце декабря внезапно выпал снег – явление для жаркого Батуми редкое – и Есенин приехал к девушкам на санях, уговорил их, привыкших к мандаринам и солнцу, прокатиться. Сам сел на козлы и, наверное, вид этих раскрасневшихся от небывалого мороза восточных красавиц еще больше уверил его в правильности посыла того первого стихотворения: Как ни красива восточная Шаганэ, хочется рассказать ей о своем родном поле и о русской красавице, ждущей его дома.

Отношения закончились так же внезапно, как и начались. Однажды Есенин пришел на квартиру к сестрам и сказал, что уезжает, нежно простился, но отказался, чтобы его провожали. Есенина не стало в декабре 1925-ого – ровно через год после встречи с Шаганэ. Но она об этом не знала, ведь они не переписывались. Вообще, после встречи с поэтом жизнь Шаганэ пошла также тихо и размеренно, как и до. Она снова вышла замуж, став Тальян, преподавала в Сочи и Ереване. Уже в старости в 1963-ем году она встречалась с учениками своей школы. С того времени сохранилась фотография. Умерла в 1976-ом году в Ереване.

Получается, что встреча в Батуми не изменила кардинально жизни ни Есенина, ни Шаганэ. Поэт вернулся к другим возлюбленным, женился и полностью погрузился в творчество. Шаганэ на память о встрече осталось только пара автографов да фотокарточка, которые, правда, брали для биографии поэта и так и не вернули. Эта встреча не стала роковой для ее героев, но как много значит она для любителей стихов Есенина! Именно благодаря этой внезапной встрече и завязавшимся кратким отношениям мы можем сейчас наслаждаться этим удивительно нежным и красивым стихотворением – “Шаганэ ты моя, Шаганэ”…