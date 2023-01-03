Канадские кредиты на покупку жилья выросли после предупреждений регулирующих органов

Канадские домовладельцы использовали свой собственный капитал для обеспечения тревожной суммы долга. Заявки в OSFI, банковский регулятор Канады, показывают, что стоимость кредитов, обеспеченных жильем, продолжала расти в октябре.

Канадские домовладельцы использовали свой собственный капитал для обеспечения тревожной суммы долга. Заявки в OSFI, банковский регулятор Канады, показывают, что стоимость кредитов, обеспеченных жильем, продолжала расти в октябре. За последний год рост кредитов, обеспеченных собственным капиталом, вырос одними из самых быстрых темпов за всю историю. Пока еще слишком рано говорить, но есть некоторые признаки того, что более высокие процентные ставки начали замедлять темпы заимствования.

Канадские домовладельцы взяли взаймы под залог значительного объема собственного капитала. Кредиты, обеспеченные собственным капиталом, выросли до $308,9 млрд в октябре, что на 0,1% (+$0,3 млрд) больше, чем месяцем ранее. Сальдо на целых 9,6% (+27,0 млрд долларов) больше по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Для сравнения, по размеру он эквивалентен валовому внутреннему продукту (ВВП) Альберты. Это огромная сумма для потребительских кредитов.

Ежемесячный рост демонстрирует некоторые признаки замедления тренда. Темпы роста в октябре были самыми низкими почти за два года, последний раз они были сопоставимы в январе 2021 года. Это также был худший октябрь с 2019 года, когда процентные ставки в последний раз достигли пика цикла. Медленный месяц положил конец самому высокому годовому росту, зафиксированному за последние десятилетия, возможно, когда-либо.

Годовой рост – это просто рекордные темпы, но все еще очень высокие для такой большой суммы долга. Октябрьские показатели показывают четвертый по величине годовой показатель, превышающий только три предыдущих месяца. Один месяц замедления не создает тенденции, но резкое падение ставок указывает на внезапное отсутствие интереса к этой области.

Всплеск роста произошел после неоднократных предупреждений банковского регулятора. OSFI обнаружила все больше свидетельств того, что домовладельцы использовали свой собственный капитал для финансирования своего образа жизни. Это как скрывает их уязвимость, так и привязывает экономическое потребление к домашним ценностям. Это создает больший риск, когда всплеск связан с неустойчивым ростом цен на жилье, как мы только что видели. Любой экономический шок или коррекция цен на жилье могут усугубить последствия для экономики по мере роста этой проблемы.

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