ЮНЕСКО призывала защитить Большой Барьерный риф

Комиссия Организации Объединенных Наций рекомендовала включить Большой Барьерный риф в список объектов всемирного наследия, находящихся под угрозой. Об этом 31 декабря пишет портал Inhabitat.

Комиссия Организации Объединенных Наций рекомендовала включить Большой Барьерный риф в список объектов всемирного наследия, находящихся под угрозой. Об этом 31 декабря пишет портал Inhabitat.

В докладе подчеркивается, что нынешние усилия по сохранению недостаточны и должны быть больше. Это объявление повысит осведомленность общественности и побудит правительство Австралии принять незамедлительные меры.

Одним из самых известных природных чудес мира является Большой Барьерный риф, расположенной у побережья Квинсленда, Австралия. Большой Барьерный риф является домом для более чем 1500 видов рыб и 400 видов твердых кораллов и занимает площадь в 133 000 квадратных миль.

С 1981 года Большой Барьерный риф был внесен в список Всемирного наследия из-за его огромной экологической ценности. Однако появление новых угроз, в первую очередь от деятельности человека, ухудшает состояние этой динамичной рифовой системы.

В настоящее время риф не включен в список находящихся под угрозой природных объектов. В докладе также определены некоторые высокоприоритетные области, которые могли бы эффективно решать проблемы сохранения.

Другие приоритеты включают сокращение «чрезмерного использования» удобрений и пестицидов на близлежащих фермах, увеличение инвестиций для достижения целевых показателей качества воды и скорейшее укрепление правительственного плана «Риф-2050».