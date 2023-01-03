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Австралия и Канада ввели тестирование на коронавирус для туристов из Китая

Виктория Христова Янв 3, 2023 COVID-19, Новости, Новости Канады Комментарии к записи Австралия и Канада ввели тестирование на коронавирус для туристов из Китая отключены 19 Просмотров

Австралия и Канада присоединились к ограничениям для путешественников, прибывающих из Китая. С 5 января Австралия и Канада будут требовать от них результаты теста на коронавирус, сделанного как минимум за два дня до вылета

Австралия и Канада присоединились к ограничениям для путешественников, прибывающих из Китая. С 5 января Австралия и Канада будут требовать от них результаты теста на коронавирус, сделанного как минимум за два дня до вылета.

Тестирование на коронавирус должны будут проходить путешественники из материкового Китая, Макао и Гонконга. Для въезда в страну они должны предоставить негативный ПЦР-тест.

Ранее аналогичные ограничения для авиапассажиров из Китая ввели США, Италия, Испания, Франция, Япония, Индия, Малайзия, Великобритания, Израиль, Южная Корея. Власти Марокко запретили въезд в страну путешественникам из Китая.

В Китае на фоне распространения коронавируса прошли протесты против ограничений. В результате власти объявили о самом значительном с начала пандемии смягчении антикоронавирусных мер. Пекин также изменил подходы в публикации статистики — она будет обнародоваться один раз в месяц.

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