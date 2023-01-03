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Общество Здоровье, медицина Прививка от гриппа на 20% снизила риск инсульта

Прививка от гриппа на 20% снизила риск инсульта

Виктория Христова Янв 3, 2023 Здоровье, медицина, Новости, Новости Канады Комментарии к записи Прививка от гриппа на 20% снизила риск инсульта отключены 14 Просмотров

Издание SciTechDaily опубликовало статью с описанием исследования, проведенного учеными из Университета Калгари, которые обнаружили, что ежегодная кампания по вакцинации против гриппа значительно снижает риск инсульта

Издание SciTechDaily опубликовало статью с описанием исследования, проведенного учеными из Университета Калгари, которые обнаружили, что ежегодная кампания по вакцинации против гриппа значительно снижает риск инсульта. Специалисты проанализировали данные о состоянии здоровья четырех миллионов жителей канадской провинции Альберта. Эти данные охватывали период в девять лет. Было доказано, что вакцинация против гриппа должна быть настоятельно рекомендована всем.

Доктор Джессалин Холодински, первый автор исследования, объяснила, что риск инсульта среди привитых снизился не только у тех, кто подвержен высокому риску инсульта, но и у всех взрослых. Специалист считает, что массовая кампания по вакцинации против гриппа может быть использована, в том числе, и как способ профилактики инсульта.

«Мы обнаружили, что в течение шестимесячного периода после вакцинации от гриппа люди были защищены от инсульта. Риск возникновения инсульта был снижен чуть более чем на 20 процентов, и это касалось людей всех возрастов, как мужчин, так и женщин», – сказала Холодински.

По её словам, в целом снижение риска инсульта составило 23 процента. У мужчин риск снизился на 28 процентов, а у женщин – только на 17.

 

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