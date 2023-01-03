Канадский ученый выяснил, какой шум приводит к сердечным заболеваниям

Ученый Маркус Мюллер-Трапет из Национального исследовательского совета Канады провел серию экспериментов, чтобы выяснить, какой шум приводит к нарушениям сна, а также к сердечно-сосудистым заболеваниям

Ученый Маркус Мюллер-Трапет из Национального исследовательского совета Канады провел серию экспериментов, чтобы выяснить, какой шум приводит к нарушениям сна, а также к сердечно-сосудистым заболеваниям, сообщает агентство 20minutos.

Свои выводы эксперт сделал на основе данных анализа измерений раздражительности по отношению к звукам. Эксперименты заключались в моделировании ситуации с помощью устройств виртуальной реальности, колонок и наушников, воспроизводящих различные звуки в лабораторных условиях.

Научный специалист пришел к выводу, что импульсивные и кратковременные ударные звуки являются наиболее вредными для человеческого организма. Подчеркивается, что они раздражают больше, чем обычная речь или музыка.



Праздничная дискотека за стеной, как выяснилось, вполне ожидаемо остается достаточно травмирующим фактором. Как и «диспуты» соседей. Но самыми «убойными» оказались импульсные звуки, отрывистые. Такие как стук упавших предметов, звон бьющейся посуды, взрыв петарды или громкий визг тормозов под окном. Рекордсмен по удару по нервам, понятно, — внезапно врывающийся в тишину рев дрели, крушащей бетон.



Такие резкие непродолжительные, прерывистые звуки способны надолго лишить сна и даже стать провокаторами сердечно-сосудистых болезней.