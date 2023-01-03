Число нефтяных буровых в Канаде сократилось на 80% за две недели

Число действующих буровых в Канаде снизилось до 25, следует из данных, опубликованных 30 декабря компанией Baker Hughes.

Число действующих буровых в Канаде снизилось до 25, следует из данных, опубликованных 30 декабря компанией Baker Hughes.

За неделю с 23 по 30 декабря число активных буровых установок в Канаде уменьшилось на 12 — до 84 единиц.

За неделю число нефтяных буровых сократилось на семь — до 25 единиц. По состоянию на 16 декабря действовало 124 нефтяных буровых.

Число газовых буровых за неделю снизилось на пять — до 59 единиц.

Число буровых в провинции Альберта уменьшилось на девять — до 69 единиц.

Напомним, после снижения числа буровых в конце 2021 года их число начало восстанавливаться. К 25 февраля 2022 года их количество достигло локального максимума в 224 единиц, после чего началось падение.

Уже несколько лет подряд во второй половине декабря число нефтяных буровых значительно снижается. Однако в январе их число восстанавливается.

Пока нет оснований полагать, что произошло экстраординарное событие и теперь добыча нефти в Канаде обвалится. Вероятно, в январе всё восстановится, и мы вновь увидим около 200 работающих буровых в стране.