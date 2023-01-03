Витамины, которым нам больше всего не хватает в этой жизни

Витамины, которые крайне рекомендуется принимать каждый день, без перерыва

Витамины D, E, B12, A, C, K – те, что мы не получаем в достаточном количестве, но которыми можно (и нужно) улучшить качество поступающих в организм продуктов.

Витамины очень и очень полезны. Более того, они являются залогом нормального функционирования организма, но, чаще всего, сегодня наш организм не в состоянии сам по себе получать достаточное количество разных витаминов. Их не хватает, потому что мы не потребляем достаточного количества свежих, только что «с грядки» фруктов и овощей, заменяя их продуктами, прошедшими процесс переработки, хранения, добавления консервантов и прочих элементов.

Посему нам крайне необходимо вводить в рацион витамины. На какие именно стоит обратить внимание в первую очередь?

Витамин D. Его нехватка ведёт к слабости, сонливости, потере энергии, ослаблению костей, болезням зубов и прочим явлениям. У детей нехватка этого витамина вызывает рахит. Витамин D поступает в организм при потреблении рыбы в разных видах, коровьего молока, яиц, печени. Но главное — это солнечные лучи. В Квебеке солнца недостаточно для того, чтобы обеспечить поступление этого витамина. Кстати, вегетарианцы находятся в группе риска. Выход — потреблять таблетку витамина D в день (5 мг), но с возрастом нужда в этом витамине возрастает. Для пенсионеров нормальная доза 10-15 мг.

Витамин Е. Он стабилизирует общую активность организма. Его много в растительном масле, орехах, миндале, в сардинах. Но нам необходимо 10-15 мг этого витамина в сутки. Если в вашем меню мало жиров, то имеет смысл дополнять меню этим витамином.

Витамин B12. Этот витамин укрепляет сердце. Его отстутствие сказывается также на общем состоянии организма, от усталости до потери памяти. Его много в рыбных продуктах, в устрицах, в мясе. Желательно получать от 3 до 4 мг. этого витамина в день.

Витамин С. Самый известный витамин, защитник нашей иммунной системы. Его много в свежих фруктах и овощах, но он быстро распадается при обработке. Желательно добавлять в рацион этот витамин в пилюлях или в таблетках, если вы живёте в северных районах (включая Квебек).

Витамин К. Он очищает кровь, улучшает метаболизм. Его много в зелёных овощах, в растительном масле, но мало в хлебе, в картофеле, в молоке. Желательно дополнить свой рацион регулярным потреблением его.

Витамин А. Среди прочих выгод от потребления этого витамина — улучшение зрения, укрепление костно-мышечной системы, улучшение имунной системы. Его много в красном мясе, в морковке, в абрикосах, в манго, в мандаринах, в петрушке и в других продуктах. Но не будет вреда, если вы дополните рацион одной стандартной таблеткой этого витамина в день.

В любом случае, в зависимости от вашего возраста, веса, пола, общего состояния здоровья, проконсультируйтесь с фармацевтом в аптеке. Он с удовольствием поможет вам определиться в отношении «витаминной политики» в вашем конкретном случае.