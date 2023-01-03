Витамины, которые крайне рекомендуется принимать каждый день, без перерыва
Витамины очень и очень полезны. Более того, они являются залогом нормального функционирования организма, но, чаще всего, сегодня наш организм не в состоянии сам по себе получать достаточное количество разных витаминов. Их не хватает, потому что мы не потребляем достаточного количества свежих, только что «с грядки» фруктов и овощей, заменяя их продуктами, прошедшими процесс переработки, хранения, добавления консервантов и прочих элементов.
Посему нам крайне необходимо вводить в рацион витамины. На какие именно стоит обратить внимание в первую очередь?
- Витамин D. Его нехватка ведёт к слабости, сонливости, потере энергии, ослаблению костей, болезням зубов и прочим явлениям. У детей нехватка этого витамина вызывает рахит. Витамин D поступает в организм при потреблении рыбы в разных видах, коровьего молока, яиц, печени. Но главное — это солнечные лучи. В Квебеке солнца недостаточно для того, чтобы обеспечить поступление этого витамина. Кстати, вегетарианцы находятся в группе риска. Выход — потреблять таблетку витамина D в день (5 мг), но с возрастом нужда в этом витамине возрастает. Для пенсионеров нормальная доза 10-15 мг.
- Витамин Е. Он стабилизирует общую активность организма. Его много в растительном масле, орехах, миндале, в сардинах. Но нам необходимо 10-15 мг этого витамина в сутки. Если в вашем меню мало жиров, то имеет смысл дополнять меню этим витамином.
- Витамин B12. Этот витамин укрепляет сердце. Его отстутствие сказывается также на общем состоянии организма, от усталости до потери памяти. Его много в рыбных продуктах, в устрицах, в мясе. Желательно получать от 3 до 4 мг. этого витамина в день.
- Витамин С. Самый известный витамин, защитник нашей иммунной системы. Его много в свежих фруктах и овощах, но он быстро распадается при обработке. Желательно добавлять в рацион этот витамин в пилюлях или в таблетках, если вы живёте в северных районах (включая Квебек).
- Витамин К. Он очищает кровь, улучшает метаболизм. Его много в зелёных овощах, в растительном масле, но мало в хлебе, в картофеле, в молоке. Желательно дополнить свой рацион регулярным потреблением его.
- Витамин А. Среди прочих выгод от потребления этого витамина — улучшение зрения, укрепление костно-мышечной системы, улучшение имунной системы. Его много в красном мясе, в морковке, в абрикосах, в манго, в мандаринах, в петрушке и в других продуктах. Но не будет вреда, если вы дополните рацион одной стандартной таблеткой этого витамина в день.
В любом случае, в зависимости от вашего возраста, веса, пола, общего состояния здоровья, проконсультируйтесь с фармацевтом в аптеке. Он с удовольствием поможет вам определиться в отношении «витаминной политики» в вашем конкретном случае.