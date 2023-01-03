Объём грузов, обработанный в Монреальском порту, увеличился в 2022 году более, чем на 5% по сравнению с предыдщим годом

Потихоньку жизнь налаживается. Монреальский порт повышает объёмы перевозок, а круизы постепенно возвращаются к показателям допандемийного периода.

Администрация Монреальского порта огласила предварительные данные о работе порта в 2022 году. Согласно этим данным (они требуют уточнения и дальнейших подсчётов, но, в принципе, если цифры и будут изменены, то речь идёт лишь действительно о незначительных уточнениях).

По сравнению с 2021 годом, общий объём торговых операций увеличился на 5,4%. Всего за ушедший год были погружены на суда или же выгружены примерно 36 миллионов тонн различных товаров. В 2020 году общий объём грузов, прошедших через порт, достиг 32 тонн миллионов тонн. Сокращение торговых операций было вызвано, разумеется, пандемией и ограничениями, обусловленными санитарными условиями. В 2022 году нарушенные цепочки производства были практически восстановлены.

Более того, в городе Контркёр (Contrecoeur), расположенном под Монреалем, на берегу Св.Лаврентия, в Монтережи, начинается строительство нового терминала по обслуживанию контейнеров.

В 2022 году порт Монреаля обслужил также 37 тысяч пассажиров круизных лайнеров, посетивших Квебек, это немного, по сравнению с 2019 годом, когда круизные корабли доставили в Монреаль 50 тысяч человек, но это гораздо больше цифр 2020 и 2021 года, когда путешественников почти не было.

Одним словом, нормальная жизнь порта налаживается, и будем надеяться, китайский синдром на вернётся.