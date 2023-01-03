Могли ли неудачные покушения на государственных лидеров изменить историю

История трёх покушений на трёх вождей трёх разных стран. Хотя в 20 веке покушений было гораздо больше, причём много удачных, но и эти три показательны.

С начала 20-го века в мире было убито около 30 государственных лидеров, включая Кеннеди. К чему привели эти события, известно. Но неизвестно к чему бы привели неудачные покушения, если бы они удались. Особенно если речь идет о лидерах, которые сами вершили историю. Что было бы, если отравленная пуля убила Ленина? Или получилось бы уничтожить Гитлера? История не имеет сослагательного наклонения… Но даже неудавшиеся убийства становятся историей, влияющей на политический ландшафт. Или не влияющей…

«Эти господа совершенно не умеют стрелять!»

Самые неудачные покушения были на Шарля де Голля. Не только неудачные, но и самые многочисленные. Их было аж 23. Наиболее известны три.

Первое было совершено немецким снайпером в Париже в 1945 году.

Вторая попытка — 8 сентября 1961 года, когда банда, контролируемая Раулем Саланом, выстрелила в его машину пластиковой пулей.

В пятницу, 22 августа 1962 года было совершено третье, тщательнейшим образом подготовленное, покушение. Местом для засады был выбран прямой участок проспекта Либерасьон, по которому должна была проследовать машина президента. По расчету главаря террористов, полторы сотни пуль должны были прошить «Ситроен», не имеющий абсолютно никакой броневой защиты. 12 боевиков были вооружены автоматами и пулеметом. По чистой случайности — кортеж вдруг резко набрал скорость — боевикам пришлось стрелять вдогонку. Было выпущено порядка 140 пуль. В машину президента попало всего 12 пуль. Два попадания пришлись на колеса, и резкое падение давления в шинах привело к тому, что президентский автомобиль пошел юзом. Пули полностью разорвали одну из покрышек. Выручила гидроподвеска «Ситроена». Автомобиль благополучно покинул зону обстрела. Водитель плавно сбросил скорость, выровнял «Ситроен», а затем выжал полный газ. Машина сопровождения, а также оба мотоцикла — целые и невредимые — шли сзади. Кортеж в полном составе продолжил путь. Де Голль порезал палец, когда стряхивал с лацканов пиджака осколки стекол. Он спокойно взял супругу под руку и сказал: «Пойдем, дорогая. Эти господа совершенно не умеют стрелять!» Третье покушение, так же как и второе, готовила секретная организация боевиков «ОАС» из числа бывших военных. Они мстили президенту за предоставление независимости Алжиру, в результате чего пришлось эвакуировать во Францию около миллиона этнических французов. Это убийство, пожалуй, ни к чему бы не привело.

Попытка, которая могла бы на что-то повлиять

Каждый год 20 июля в Берлине возлагают венки в честь казненных нацистами участников заговора против Гитлера. В этот день 1944 года в ставке Гитлера в Восточной Пруссии раздался взрыв. Это было не первое, но самое серьезное покушение на фюрера. Сотни участников заговора, в первую очередь кадровые военные из родовитых немецких семей, были казнены. Память этих людей высоко чтут в сегодняшней Германии.

Самый известный из участников заговора 20 июля — полковник Штауффенберг. Именно он пронес взрывное устройство в ставку Гитлера. Это была третья попытка уничтожения фюрера. Две сорвались по разным причинам.

Смертоносный портфель Штауффенберг поставил максимально близко к фюреру — под столом, в паре метров, у массивной деревянной ножки стола. Однако в пылу совещания полковник Хайнц Брандт переставил мешавший ему портфель подальше. И самое главное — за ножку стола. Будь портфель там, где его оставил Штауффенберг, операция бы удалась. Из 24 людей, находившихся в момент взрыва в помещении, погибли четверо, 17 были ранены. Гитлер получил многочисленные осколочные ранения, ожоги ног и повреждения барабанных перепонок, был контужен и временно оглох, правая рука была временно парализована.

Когда раздался взрыв, Штауффенберг, вышедший из зала под благовидным предлогом, уже выезжал из ставки. Он спешил на аэродром. Сомнений в том, что фюрер мертв, у него не было, поэтому он торопился в Берлин. Теперь все решалось там.

Под операцией с кодовым наименованием «Валькирия» в рейхе подразумевался план прикрытия государственных, административных, военных и других жизненно важных внутренних объектов Германии в случае восстаний и других непредвиденных ситуаций. Этот план должен был осуществляться силами так называемой резервной армии. Особо важные и боеспособные части были сосредоточены вокруг и внутри Берлина. Подготовкой плана операции «Валькирия» с 1942 года занимался лично заместитель командующего резервной армией генерал Фридрих Ольбрихт. Сам фюрер одобрил этот план. Но генерал слегка подкорректировал «Валькирию» так, чтобы была возможность использовать резервную армию для отстранения от власти Гитлера и его окружения.

Этим и должны были воспользоваться заговорщики. Но они действовали непростительно медленно. Изолировать части СС и штаб-квартиру гестапо в ходе операции «Валькирия» военным не удалось. В воинские части поступали приказы как от заговорщиков, так и прямо противоположные — от Гиммлера. Когда в военное министерство приехал полковник Штауффенберг, он стал действовать решительней, но было уже поздно. Штауффенберг и еще трое непосредственных исполнителей покушения — Ольбрихт, Квирнхайм и Хефтен — были арестованы прямо в здании военного министерства. Их в тот же день расстреляли во дворе Бедлерблока.

Неудачное покушение сорвало план по изменению истории. Исход был другим. Менее чем через год Гитлер покончил жизнь самоубийством, положив конец Второй мировой войне в Европе. А ведь всё могло закончится раньше…

«Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить»?

Первое покушение на Ленина произошло вскоре после прихода к власти большевиков.

1 января 1918 года в половине восьмого вечера по автомобилю, в котором ехали вождь, Мария Ульянова и швейцарский социал-демократ Фриц Платтен, были произведены выстрелы. Платтен, сидевший рядом с Лениным, буквально спас ему жизнь, успев пригнуть его голову рукой, но сам получил ранение. Террористы скрылись с места происшествия. Поиски чекистов ни к чему не привели. Лишь спустя несколько лет находившийся в эмиграции князь И. Д. Шаховской заявил, что покушение организовал он и выделил на эти цели полмиллиона рублей.

Второе покушение на Ленина почти не отражено в исторической литературе. Оно в общем-то и не состоялось, но готовилось неким «Союзом георгиевских кавалеров» Петрограда.

Третье — самое известное. 30 августа 1918 года на Московском заводе Михельсона Ленин получил серьезные ранения, навсегда подорвавшие его здоровье. Но до сих пор остался вопрос: если стреляла не Каплан, то кто? Хотя это покушение ослабило позиции Ленина на политическом поле России. Или нет?

Ведь покушения продолжались и после смерти Владимира Ильича: 19 марта 1934 года была попытка выстрелить в саркофаг.

Второй случай зафиксирован 20 марта 1959 года — попытка разбить саркофаг молотком. А 1 сентября 1973 года мавзолей потряс взрыв. Саркофаг не пострадал, от террориста остались только часть головы и рука. По документам он числился ушедшим в мир иной уголовником. Кем был смертник так и осталось тайной. Так что эта история ещё не закончилась.

Такие разные попытки, с такими разными мотивациями и с такими похожими результатами… А Владимира Ильича нужно похоронить. Хотя и это не помогало…