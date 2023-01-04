Иммиграция с Александрой Мельниковой. Канада опять вводит требование тестов на ковид с 5 января 2023 года, в этот раз только от граждан Китая, а интерес граждан Китая к иммиграции в Канаду возрос в 28 раз в 2022 году.

С 5 января 2023 граждане Китая, Гонг-Конга и Макао от 2 лет и старше обязаны будут предъявить отрицательный тест на ковид при влете в Канаду. Пока это на 30 дней только, но с 30-дневками мы уже знакомы, так же, как и с принципом «нет ничего более постоянного чем временное». Канада объясняет этот шаг всплеском уровня инфекции в Китае и желанием защитить своих граждан от очередной волны ковида. К слову говоря, Канада не единственная страна, которая решила проверять выходцев из Китая, к ней присоединились США, Индия, Италия и Япония.

А в это же время в самом Китае происходит самый массовый отток населения за последние несколько десятилетий. В связи с самыми жесткими драконовскими методами борьбы с ковидом граждане Китая стали расценивать иммиграцию как один из способов покинуть тоталитарный режим, в котором они оказались. В то время как все страны мира практически забыли, что такое ковидные меры, Китай шагает впереди планеты всей, применяя политику нулевой толерантности. Такая политика позволяет регулировать демонстрации, манифестации, подавлять любое волеизъявление и неподчинение политике партии просто-напросто объявив неугодного носителем вируса. В следующие несколько недель неугодный уже находится в карантине и опасности для «общества» (то есть для политики партии) уже не представляет. А там карантин можно и продлить.

Что же происходило в 2022 году?

Количество просмотров, связанных с иммиграцией, подпрыгнуло в 14 раз,

В один из дней само слово «иммиграция» возникло в поисковике в Китае почти 50 миллионов раз (!!!).

В апреле офис по иммиграции в Канаду в Пекине проводил вебинар по получению ПМЖ, который посетили 400 человек (рекорд с момента создания компании).

Правительство Китая, в свою очередь, делает все возможное, чтобы сократить отток его жителей. Три года назад из Китая в Ванкувер прилетало 55 самолетов в неделю, сейчас власти Китая выпускают только три в неделю.

Показатель иммигрантов из Китая достиг своего максимума в 2022 за последние 10 лет, хотя нужно отметить, что большая часть из них уже находятся в Канаде (то есть попросту не возвращаются домой).

В 2022 году каждый восьмой файл на рассмотрение по студенческой визе был из Китая.

Люди мигрируют по разным причинам: средний уровень жизни, экология, доступность медицины, войны (а точнее нежелание в них участвовать) и одна из причин, которую мы наблюдаем – полный тоталитаризм государства. Механизмы приведения в действие деспотизма и тоталитаризма в отдельно взятых странах отличаются (то ли это ковид или «ложный патриотизм»), но цель у всех одна – запретить вольнодумие, убрать инакомыслие и запугать тех, кто пытается найти альтернативную точку зрения. При всех ее минусах и плюсах, в Канаде у нас есть на это возможность, что обуславливает интерес к иммиграции.

Если вам нужна консультация по иммиграции в Канаду, пришлите, пожалуйста, запрос на емейл – info@skiimmigration.com.

Оставайтесь со мной, а я и дальше буду держать вас в курсе всей полезной и важной информации.

С уважением Александра Мельникова,

Президент компании «SKI Immigration»,

“Canada from coast to coast”

лицензированный иммиграционный консультант по всей Канаде и провинции Квебек с опытом работы в иммиграции более 10 лет.

T : 438-878-7755, e-mail: info@skiimmigration.com

T: 604-841-7755 website: www.skiimmigration.com

https://vancouversun.com/opinion/columnists/douglas-todd-chinese-interest-in-emigrating-to-canada-jumps-28-times