Катар и Малайзия ввели ограничения для приезжающих из Китая

В Катаре потребуют от приезжающих из Китая предоставить результат теста на COVID-19

В Катаре потребуют от приезжающих из Китая предоставить результат теста на COVID-19, сообщило 3 января государственное информационное агентство Катара QNA.

Требование по обязательному тестированию на COVID-19 будет распространяться на всех приезжающих из Китая независимо от статуса вакцинации. Тест должен быть сделан в течение 48 часов до отъезда из Китая.

Ранее представитель министерства иностранных дел Мао Нин заявила, что растущие международные ограничения на въезд граждан КНР в другие страны из-за COVID-19 неприемлемы.

Министерство здравоохранения Малайзии готово изменить текущую свою политику и ужесточить процедуру медицинских осмотров путешественников, прибывающих как из Китая, так и других стран, заявила министр здравоохранения страны Залиха Мустафа 2 января.

Она сказала, что министерство серьезно относится к обеспокоенности людей в связи с увеличением случаев заболевания Covid-19 в Китае, а также к ограничениям, налагаемым несколькими странами на путешественников из КНР.

«При необходимости они будут применяться не только к посетителям или путешественникам (малазийцам и негражданам), прибывающим из Китая, но и из других стран», — заявила она.

Она также сказала, что двухвалентная вакцина будет поставлена в Малайзию вскоре после недавнего утверждения условной регистрации Управлением по контролю за наркотиками.

«Объявление будет сделано, когда поступит поставка», — сказала она и призвала тех, кто получил первую бустерную дозу шесть месяцев назад или более, получить вторую бустерную дозу.

В настоящее время только 49,8% малазийцев получили первую прививку и только 1,9% получили вторую бустерную дозу, добавила она.