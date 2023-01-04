Хакеры извинились за атаку на детскую больницу и предложили бесплатный дешифратор

Команда киберпреступников, известных в хакерском сообществе под названием LockBit, признала атаку на вторую по масштабам территории и значимости для Канады детскую исследовательскую больницу SickKids в Торонто

Команда киберпреступников, известных в хакерском сообществе под названием LockBit, признала атаку на вторую по масштабам территории и значимости для Канады детскую исследовательскую больницу SickKids в Торонто. При этом хакеры не взяли на себя ответственность за атаку, хоть и признали ее наличие, а обвинили в этом некоего партнёра.

Как отмечается, SickKids была атакована одним из клиентов LockBit, предоставляющей услугу «ransomware-как-услуга» — сдачу в аренду вирусов-вымогателей. LockBit получает 20% от выкупа, который достаётся клиенту от его жертвы. Но у этих хакеров есть условие: не атаковать медицинские учреждения, из-за чего может произойти смерть человека, тем более ребёнка.

По сообщениям LockBit, они заблокировали клиента, скомпрометировавшего себя атакой на детскую больницу, и сейчас работают с внешними экспертами по безопасности, чтобы разобраться в сложившей ситуации. Также хакеры бесплатно предоставили SickKids дешифратор для разблокировки систем.

Хотя они сделали это только через две недели после атаки, когда больнице собственными силами удалось восстановить 60% функционала.